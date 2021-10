59:07

Radiohead vuelven el 5 de noviembre con tres discos en uno para celebrar dos aniversarios, el de 'Kid A' (2000), y el de 'Amnesiac' (2001). Se titulará 'Kid A Mnesia' y llegará con los discos originales y con mezclas alternativas, tomas inéditas y material que no se había escuchado hasta ahora como 'If You Say The Word', canción protagonista de este podcast, junto con 'Brindo Por Ti', de Corizonas, 'Metafeeling', de Hayden Thorpe, 'Boomerang', de Yebba, 'Final Weapon', de Dummy y la versión que Tiburona ha hecho, en español, de 'Get Off Of My Cloud de los Stones, convertida en 'Aquí En Mi Nube'.

HAYDEN THORPE – Metafeeling

LITTLE SIMZ – Speed Konk

TSHA feat. NIMMO - OnlyL

RADIOHEAD - If You Say The Word

BIG THIEF – Certainty

CORIZONAS - Brindo por ti

DUMMY- Final Weapon

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

LCD SOUNDSYSTEM - Tonite

TIBURONA – Aquí En Mi Nube

AMYL & THE SNIFFERS – Hertz

LOOSE BUTTONS – Minor Leaguer

ANDERSON.PAAK – Fire In The Sky

YEBBA – Boomerang

DUFFY - Mercy

TASHA – Perfect White

CHILDREN COLLIDE- Turrets