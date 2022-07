01:00:46

Este podcast incluye nuestra playlist para celebrar el Orgullo 2022. Para ser quienes queramos ser, amar a quien queramos amar, desear a quien queramos desear. Por un mundo con libertad, tolerancia, respeto, empatía y mejores personas, ¡feliz Orgullo LGTBI +!

THE 1975 – Love It If We Made It

PET SHOP BOYS ft YEARS & YEARS - Dreamland

BLONDIE – Call Me

JOY DIVISION – Love Will Tear Us Apart

PTAZETA BZRP – Music Session

LAS DIANAS – No controles

CINDY LAUPER – Girls Just Want To Have Fun

MISS CAFFEINA ft JAVIERA MENA & LA CASA AZUL– Cola de Pez (Fuego)

PLACEBO – Daddy Cool

MANESKIN – Zitti e Buoni

HOT 8 BRASS BAND – Sexual Healing

EZRA FURMAN – Love Me So Bad

THE OSMONDS – Having a Party

THE SONICS – Shot Down

WISEMEN PROJECT ft SUU – I Feel Love

MIKA – Love Today

BLUR – Girls & Boys

REM – Everybody Hurt