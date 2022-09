59:24

Hoy nos centramos en la nueva canción de Maxïmo Park con Du Blonde. Se titula 'Merging Into You' y es un medio tiempo delicado en el que la banda dirige una mirada romántica a los primeros momentos tentativos de una relación. Escuchamosa Porij, desde Manchester, con su nueva canción, 'Automatic' y a la palestino/americana Lana Lubany, con la seductora 'Sold'.

ALIZZZ – Qué Pasa Nen?

THE AMAZONS – Wait For Me

THE BIG MOON – Trouble

PORIJ – Automatic

MANIC STREET PREACHERS - So Why So Sad -Avalanches Sean Penn Mix Remastered

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL – Proud Mary - (At The Royal Albert Hall)

JOHN FOGERTY ft FOO FIGHTERS – Fortunate Son

ENRIQUE BUNBURY - Malicia 1

MAXIMO PARK ft DU BLONDE - Merging Into You

PRETTY SICK – Heaven

LANA LUBANY - Sold

ROSALÍA – Candy (Chencho Corleone Remix)

SANTIGOLD – High Priestess

WET LET – Chaise Longue

EDDIE VEDDER – Power Of Right

LADY BANANA - Overflow

VARRY BRAVA & SOLEÁ MORENTE & SAMUEL NAGATI - Bajo La Luz Perfecta