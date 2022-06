Karavana, Tamino y The Crab Apples ft Anne Lukin

59:05

Karavana invocan al verano con un nuevo pelotazo, muy pegadizo y muy fresquito: "Qué Bien Los Dos". Un momento que habla de la libertad que sentimos cuando llega la segunda estación del año y no tenemos ninguna responsabilidad, más que vivir la vida. Se publica mañana pero se estrena en este podcast y en el de Turbo 3, con Julio Ródenas. Aparte, escuchamos lo nuevo de Tamino y a The Crab Apples con su primera colaboración junto a la navarra Anne Lukin en un rompepistas llamdo 'Seguiré Bailando'.

EDITORS - Karma Climb

THE AMAZONS – Ready For Something

CVC - Docking The Pay

TAMINO – Fascination

THE CRAB APPLES ft ANNE LUKIN – Seguiré Bailando

PHOEBE GREEN – Sweat

VEINTIUNO ft LA LA LOVE YOU – La Llorería

ALIZZZ – Siempre Igual

KARAVANA – Qué Bien Los Dos

MUJERES ft CAROLINA DURANTE – Rock y Amistad

GAZ COOMBES – Sonny The Strong

KASABIAN - Chemicals

THE GULPS – King Of The Disco

MUSE (ADELANTAR 07”) – Will Of The People

RIGOBERTA BANDINI – A Todos Mis Amantes

SHYGIRL – Come For Me

MARTIN COURTNEY - Sailboat