Una verdadera explosión de sonidos con base en África es lo que se desprende de 'Fake Blood', la nueva locura de Ifé, músico afroamericano instalado en Nueva Orleans que cuenta, con Robby The Lord en una de las canciones de su próximo disco, 0000+0000, y con estribillo en español. Infalible. Escuchamos más novedades de la mano de Weakened Friends, Seinna, Black Marbel y Nathaniel Rateliff & The Nigjt Sweats.

NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS - Survivor

EELS – Good Night On Earth

WEAKENED FRIENDS - Quitter

ELASTICA - Connection

REBOTE – Live Conmigo

LEY DJ ft SECOND – Una Nueva Casa

BLACK MARBLE - Preoccupation

DEPECHE MODE – Black Celebration

NADA SURF – Something I Should Do

IFÉ ft. ROBBY THE LORD - Fake Blood

SIENNA- Cómo has podido

SHOUSE - Love Tonight (Robin Schulz Remix)

CALEB LANDRY JONES –Yesterday Will Come

NIÑA POLACA – La Muerte de Mufasa

LOS VINAGRES – Pa Que Te Quedes Conmigo

BUENA VISTA SOCIAL CLUB – Chan Chan