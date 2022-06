59:06

KACEY MUSGRAVES – Can’t Help Falling in Love

SPOON - My Babe (On-U Sound Version)

WISEMEN PROJECT ft SUU – I Feel Love

BEYONCÉ – Break My Soul

MISS CAFFEINA ft JAVIERA MENA & LA CASA AZUL – Cola de Pez (Fuego)

WEEZER – The Opposite Of Me

MENTA – Segunda Parte

DAMIEN JURADO - Meeting Eddie Smith

SEN SENRA – Aroma

WU-LU - Scrambled Tricks

GORILLAZ ft THUNDERCAT – Cracker Island

KIWI JR. - Unspeakable Things

CAMP TRASH - Lake Erie Boys

SPACEY JANE - Pulling Through

ÁNGEL STANICH ft NINA DE JUAN – Motel Consuelo

H.A.N - Molly

TAME IMPALA - Lost In Yesterday (Radio Edit)