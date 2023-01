Far From Saints,Caroline Rose, Biig Piig y Kitai ft HombresG

59:01

Kelly Jones, líder de Stereophonics, debuta con Far From Saints, una nueva aventura musical, al margen de su banda, junto a Patty Lynn y Dwight Baker y hoy escuchamos una de sus nuevas canciones, 'Let's Turn This Back Around', épica y evocadora, un cruce de sonidos entre el country, el rock, el folk y la Americana. Escuchamos 'Miami', lo nuevo de Caroline Rose, a Biig Piig con la sensual 'Keroseno' y a Kirtai junto a Hombres G, en 'Cocodrilo', una de las cancioens más importantes de la banda cuya letra habla del padre de Edu, el guitarrista de Kitai, que falleció en pandemia.

CORIZONAS – El Diablo Gritó Sí

RON GALLO - At Least I'm Dancing

DAN MILLSON - Ugly

MÅNESKIN – Feel

ZOLITA – Ashley

KITAI & HOMBRES G – Cocodrilo

MEET ME @ THE ALTAR - Say It (To My Face)

ALGIERS - I Can’t Stand It

ALT J - Hard Drive Gold

BIIG PIIG - Kerosene

FRUIT BATS - Rushin River Valley

SECOND - Muévete y Siente

L.A. - Breath & Relax

THE GULPS - Mirror Mirror

FAR FROM SAINTS - Let's Turn This Back Around

CAROLINE ROSE - Miami

RAYO – Usted Estuvo Aquí