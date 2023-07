180 grados

59:04

INTERPOL – C'mere

VIVA SUECIA – El Bien

ARDE BOGOTÁ – Los Perros

THE VACCINES – Handsome

NATALIA LACUNZA – Nunca Llega 05

INNMIR ft VALVERDINA - Quien Me Quiere (No Me Quiere Contigo)

CARIÑO ft GIRL ULTRA – Locochona

LORI MEYERS – Hacerte Volar

PLACEBO – This Pictures

SEXY ZEBRAS – Tonterías

SECOND – Ya No Estamos Para Gilipolleces

KARAVANA – Resaca Pop

CHILL CHICOS – Bandido Sufridor

PIPIOLAS – Baby

MISS CAFFEINA – Y De Repente

VARRY BRAVA – La Ruta del Amor

CUPIDO – Lo Dejo

VETUSTA MORLA – Copenhague