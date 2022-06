59:01

Aparte de lo nuevo de Pale Waves, Superorganism y Juan Azul, hoy estamos de estreno con levitants y 'La Ventana', una puerta de escape a ese lugar dónde desearías haber estado en el momento de mayor incertidumbre de tu vida y el segundo avance de su próximo disco, y también con Elyella, que llegan junto a La La Love You, con un himno emocionante que se titula 'Que nada nos pare (lo más importante)', un homenaje a su escena, al universo creativo de los DJs que parecía abocado a desaparecer, pero también en general a todos esos artistas que estaban invadidos por las dudas, por la ansiedad y que seguramente estaban en una encrucijada entre parar o seguir

RINA SAWAYAMA - Catch Me In The Air

PALE WAVES – Jealousy

levitants – Nuevas Generaciones

levitants - La Ventana

BROTHERKENZIE - Get On It

LORI MEYERS – 1000 Noches

NNMADï - I Don't Wanna Be Famous

CHRISTINE AND THE QUEENS - Je Te Vois Enfin

MY KID BROTHER - Split Salt

THE KOOKS - Cold Heart

THE PARROTS - You Work All Day And Then You Die

SHEGO – La Nueva Ola

ANABEL LEE – Roma Caerá

ELYELLA & La La Love You - Que nada nos pare (lo más importante)

SUPERORGANISM ft STEPHEN MALKMUS, PI JA MA & GEN HOSHINO – Into The Sun

ELVIS PRESLEY – Edge of Reality (Tame Impala Remix)

JUAN AZUL - Vampirillos

TV PRIEST - It Was A Gif