En este podcast compartimos la nueva descarga de Editors, 'Karma Climb', que el 23 de septiembre formará parte de su próximo disco, 'EBM'. Escuchamos un nuevo pasaje de americana con Bella White y a Martin Courtney con 'Sailboat'.

MUSE – Will Of The People

THE OFFSPRING – I Wanna Be Sedated

SOCIAL DISTORSION – King Of Fools

BELLA WHITE- The Way I Oughta Go

NATION OF LANGUAGE – Androgynous

FLASHER - I'm Better

KASABIAN - Chemicals

EDITORS - Karma Climb

RIGOBERTA BANDINI – Ay Mama

REMI WOLF - Cake

PHOENIX – Alpha Zulu

ST VINCENT - Funckytown

MARTIN COURTNEY - Sailboat

NIKKI LANE - First High

HERMANA FURIA – Dame Vida

PATTI SMITH - People Have The Power

LUZ CASAL - Piensa en Mí