58:56

Esto no nos lo veíamos venir: Diana Ross y Kevin Parker, en una misma canción. Se trata de 'Turn Up The Sunshine', una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la próxima película de los Minions, que se estrena el 30 de junio. El propio Kevin Parker ha sido quien ha coescrito este momento junto a Jack Antonoff, entre otros. Escuchamos 'Choreomania', otra de las maravillas de 'Dance Fever', el nuevo disco de Florence + The Machine.

FLORENCE + THE MACHINE - Choreomania

TATE McRAE - What Would You Do

MARYLAND - Volver a nacer

NADA SURF -You Know Who You Are

INTERPOL – Fables

KIWI JR. - Night Vision

VENTURI – Puto Friki

ÁNGEL STANICH – Nazario

DERBY MOTORETA’S BIRRITO KACHIMBA – Las Leyes de la Frontera

SHE & HIM - Darlin

DIANA ROSS ft. TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

KENDRICK LAMAR – N95

SANTIGOLD - High Priestess

MÅNESKIN – Supermodel

MANDO DIAO – Frustration

MANDO DIAO – Gloria

ROOSEVELT ft. NILE RODGERS - Passion Boddy

RINA SAWAYAMA - This_Hell