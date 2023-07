180 grados

59:03

BETHANY COSENTINO - Natural Disaster

ALMOST MONDAY - Life Goes By

THE VACCINES – Back In The Love City

BLACK GRAPE -Milk

LOL TOLHURST, BUDGIE, & JACKNIFE LEE ft. JAMES MURPHY – Los Angeles

THE KILLS - New York

BELLAH - Evil Eye

CRYSTAL FIGHTERS – Carolina

NIÑA POLACA ft GRASIAS – Pollo Frito

BLUR – The Rabbi

HAIM – The Wire

ROMY – The Sea

PARIS TEXAS - Everybody's Safe Until...

BLOC PARTY, KENNYHOOPLA - Keep It Rolling

SMILE - Doohickey

TKAY MAIDZA - Ring A Ling

DJANGO DJANGO ft. SELF ESTEEM- Complete Me

JAIN - Makeba (Ian Asher Remix)