180 grados

El Columpio Asesino, The Kills y Duran Duran

58:57

MELENAS – Dos pasajeros

EL COLUMPIO ASESINO – Babel (con Fermín Muguruza)

SECOND –Muévete y siente

MIKEL IZAL – El paraíso

DORIAN – Techos de cristal

OMD – Bauhaus staircase

DURAN DURAN – Danse macabre

PETER GABRIEL – Road to joy

STEVEN WILSON – Economies of scale

THE LEGENDARY TIGERMAN –Ghost rider

THE KILLS – 103

ROYAL BLOOD -Mountains at midnight

ANOTHER SKY - Burn the way





THE CASANOVAS- The lover







(con Gustavo Iglesias, durante este mes de agosto)