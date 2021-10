Chvrches, My Morning Jacket, José González y NHC

59:07

Chvrches presentan su versión de 'Cry Littel Sister', de The Lost Boys, para la banda sonora de 'Nightbook', nueva película de Netflix. Escuchamos 'Love Love Love', el nuevo avance del próximo disco homónimo de My Morning Jacket, 'Head On' de José González, al nuevo grupo que han formado Taylor Howkins (Foo Fighters), Dave Navarro y Chris Chaney (Jane’s Addiction), a Interrogación Amor junto a Ginebras, a Niña Polaca -de estreno- con Jordana B y a un tipo que responde al nombre de Martin Duke.





PLACEBO – Beautiful James

MY MORNING JACKET - Love Love Love

MARTIN DUKE – Fix Your Eyes On Me

KULA SHAKER – Great Hosannah

CHVRCHES - Cry Little Sister

MARTHAGUNN – Holding The Fire

ROCÍO SAIZ - Si Mañana Me Muero, Te Habré Dicho Que Te Quiero

ALIZZZ ft C TANGANA – Ya No Vales

INTERROGACIÓN AMOR ft GINEBRAS – Mentiras

NIÑA POLACA ft JORDANA B – Mary The Queen

MAFALDA – Les Infelices

NHC - Feed The Cruel

JOSÉ GONZÁLEZ – Head On

METRONOMY ft. BIIG PIIG – 405

MORREO – Soy Un Rayo