59:26

Carolina Durante estrenan pelotazo en este podcast, 'Casa Kira' con la colabo de Orslok, un poco de autotune , un estribillo demoledor y bien de guitarras y de rebeldía. St Woods también adelanta con nosotras nueva canción, 'Flowers On Your Bed', un pasaje muy, muy íntimo que habla de crecer, de no entender nada de la vida cada vez que uno cumple años y de una conversación con su abuela. Aparte, compartimos 'Papelito', de Divino Niño y 'I'm a Man', de Michelle Branche.

MAXIMO PARK ft DU BLONDE - Merging Into You

CITIZEN - A Passing Thing

THE HIVES – Walk Idiot Walk

ST WOODS - Flowers On Your Bed

LANA LUBANY - Sold

MICHELLE BRANCH - I'm a Man

ALIZZZ – Qué Pasa Nen?

CAROLINA DURANTE - Casa Kira

CAROLINA DURANTE – Granja Escuela

DIVINO NIÑO – Papelito

PORIJ – Automatic

THE BIG MOON – Trouble

YOU ME AT SIX ft. ROU REYNOLDS - No Future? Yeah Right

THE BLACK ANGELS - Empires Falling

BONNY LIGHT HORSEMAN - Sweetbread

DELAPORTE – Droga Dura

NEON NEET – Urge