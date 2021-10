59:05

'The Myth of The Happily Ever After' es el título del nuevo disco de Biffy Clyro, que se publica en 22 de octubre y que, según ellos, es una reacción al anterior, una colisión de pensamientos y emociones del último año y medio. Dicen que están abrazando la vulnerabilidad de ser una banda y de ser un humano en esta época tan complicada de nuestras vidas. Una de las canciones incluidas es 'Unknown Male 01', la que escuchamos en este podcast junto con lo nuevo de Drake, G Flip, Niña Polaca, Pond, Thyla, Spectres y todo esto.





SPECTRES – Tell Me

DEPECHE MODE – Just Can’t Get Enough

THYLA – Gum

IZAL – Fotografías

BIFFY CLYRO - Unknown Male 01

POND - Human Touch

G FLIP - Waiting Game

DRAKE ft TEMS – Fountains

BLACKSTARKIDS - Juno

EL PETIT DE CAL ERIL – Ara o Mai

NIÑA POLACA – Nora

PELIGRO – Diana

NIGHMARES ON WAX ft HAILE SUPREME – Own Me

EGUALA ft. JORDANA B - Dame Una Señal

THE TING TINGS – Great DJ

JULIEN BAKER – Bloodshot (Helios Remix)

SILVERBACKS - Wear My Medals