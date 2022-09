02:26

Lali no ha podido volver a su casa desde la erupción del volcán y su zona se encuentra completamente aislada y sin una fecha clara de apertura, debido al riesgo que supone la emisión de gases. Ella, como tantos palmeros, tuvo que mudarse al otro lado de la isla dejando todo atrás: "Tú no sabes la vida que se quedó aquí debajo", le cuenta a nuestra compañera Alba Urrutia mientras le muestra desde las alturas la zona de Puerto Naos. "Mi negocio estaba en primera línea de playa", indica con nostalgia, y aunque ahora todo se encuentra en silencio, no pierde la esperanza de que pronto volverán: "Va a haber una vida como la que teníamos antes o mejor", desea Lali.