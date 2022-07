01:40

Guadalupe sufrió abusos de un familiar cuando era muy pequeña y con 15 años la violó un amigo. No fue consciente de lo que había vivido hasta unos años después. "Yo no sabía que eso era una violación. Yo no me había defendido. No había dicho que no, tampoco había dicho que sí porque no estaba en condiciones de decir nada", dice. La recuperación de las víctimas muchas veces requiere meses e incluso años, y depende de distintos factores. La terapia, un entorno que arrope la edad, o el momento vital en el que esté la mujer, determinan la intensidad del estrés agudo o postraumático. La psicóloga Ángela Paris dice que son fundamentales los recursos institucionales especializados, como los centros de crisis que se recogen en esta ley y asegura que se necesita un relato que no ponga la mirada en cómo han actuado estas mujeres.