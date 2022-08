14 horas Cómo se recupera una zona quemada por los incendios 01:45 Este verano ya son casi 230.000 las hectáreas que han ardido en nuestro país y los expertos recuerdan que "para recuperar un bosque que tenía entre 80 y 100 años, se tardan otros 80 y 100 años en recuperar el equilibrio". Pablo Martín, ingeniero de Montes del CSIC, explica que en estos casos se pueden emplear los conocidos como "hongos micorrícicos" para facilitar el crecimiento de la masa forestal porque, como explica: "Permiten extender la capacidad de acción de las raíces de las plantas". Asimismo, el botánico Bernabé Moya asegura que hay que esperar por lo menos un año para poder repoblar, ya que de lo contrario "se causan más problemas la suelo con el movimiento de la maquinaria y los movimientos de replantación del suelo". Moya señala también que, en caso de necesidad de replantar, lo mejor es optar por nuestras especies mediterráneas. Informa, Rosa Basteiro. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]