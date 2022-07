00:59

Rusia ha dicho hoy que no le interesa cerrar el grifo de gas a Europa. A pesar de ello, Bruselas se prepara para un invierno incierto. Tras las reticencias de algunos países a la propuesta de la Comisión Europea de recortes de consumo de gas del 15%, los Estados negocian ahora una mayor flexibilidad.

Los países intentan allanar el camino para que mañana sea posible un acuerdo en la reunión extraordinaria de ministros de Energía. Bastará con que una mayoría cualificada de países den su visto bueno para que las medidas salgan adelante. Fuentes diplomáticas se muestran optimistas y adelantan que se debaten cambios que suavizan la propuesta incial de la Comisión.

Hay dos principales novedades sobre la mesa. Primero, quién decide cuándo los recortes de consumo de gas pasar a ser obligatorios. Había países reticentes, como Polonia, a que Bruselas tuviera el poder de declarar la alerta. La idea ahora es que la Comisión Europea pueda tomar la iniciativa, también puedan impulsarla cinco países, pero la última palabra la tendría la mayoría de Estados miembro. Además, se pretende modular el alcance de dichos recortes obligatorios que han hecho que España alzara la voz. Aunque el 15% de ahorro hasta marzo sigue en pie, las capitales europeas trabajan en una serie exenciones que tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada país, como la sequía, el almacenamiento o las interconexiones. Estos matices, cuya aplicación serían supervisados de Bruselas, permitirían rebajar el recorte obligatorio en caso de emergencia. Se busca así evitar el no de Portugal, Malta, Irlanda o España, que quieren hacer valer su capacidad de exportar gas al resto de países de Europa. Una idea que apoya Francia, partidaria de que los recortes no sean uniformes. Europa se esfuerza en ponerse de acuerdo, consciente de que no hacerlo le daría más fuerza a Rusia.

Desde Bruselas, informa David Vidueiro.