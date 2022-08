02:35

Las facturas energéticas llevan disparadas desde hace un año. Para tartar de frenar esa tendencia alcista en el precio de la luz, el Gobierno impulsó tramos horarios, reducción de impuestos y ayudas que han mitigado el golpe pero que no han hecho remitir la situación al punto de partida. El verano pasado, la escalada de precios no conocía techo y los expertos especulaban que iría para largo. Pero el estallido de la guerra en Ucrania lo ha complicado todo. Ahora, no solo la luz continúa en máximos, también peligra el suministro porque Rusia tiene la llave del abastecimiento del gas, que entre otras cosas se utiliza para generar electricidad. Aunque la excepción ibérica ha conseguido frenar la escalada si nos comparamos con Europa, pero se impone el ahorro de cara al invierno. Informa Blanca Pascual.