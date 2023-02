01:33

Los enviados de Radio Nacional a Ucrania, Aurora Moreno y Luis Montero, han hablado con varios agricultores ucranianos ahora que Rusia amenaza con volver a cortar las exportaciones de grano. Algunos no detuvieron su explotación ni durante las primeras semanas de guerra y como no podían distribuirlo, regalaban la carne, la leche y el cereal entre los vecinos. Uno de ellos, David, les cuenta que no ha aprovechado el acuerdo del grano porque “hay muchas colas en el puerto de Odessa” y porque, desde su punto de vista, “Rusia lo utiliza para exportar cereal y fertilizante, por lo que le ayudo a fortalecer la guerra”.