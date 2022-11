Sanidad pública: "La gente no quiere trabajar en Madrid"

01:08

Madrid sale a la calle en defensa de la sanidad pública. Al grito de "Ayuso dimisión", miles de personas han protestado este domingo contra los recortes y "la destrucción" de la Atención Primaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esther Barrio trabaja en un centro de salud de Móstoles y dice que los médicos de familia huyen de Madrid. "La gente no quiere trabajar en Madrid porque los contratos son tres días aquí y dos días allí, cobrando mucho menos y con agendas ilimitadas. Yo puedo empezar mi día con 40 pacientes y terminarlo con 80", explica.

En las urgencias la situación también es insostenible. "No tenemos médicos. También falta personal de enfermería y técnicos de emergencias", cuenta un técnico del Summa 112. Otra de las protestas de la manifestación es la situación derivada de la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que obliga a la gente a acudir a los hospitales: "Tú no sabes lo que es urgente. Los estamos colapsando por cosas que no tienen ningún sentido", critican.

Informan Juan Urra y Chema Forte