El Consejo de Ministros aprobará el martes un real decreto que servirá para hacer fijos a 67.300 sanitarios en toda España. Fernando Hontangas, responsable de sanidad del CSIF, asegura en una entrevista en RNE que se trata de un cambio normativo que da cumplimiento de lo que ya se aprobó en el Parlamento: "No aumenta las plantillas, sino que estabiliza el empleo de 67.000 trabajadores que ya están trabajando con una precarización alarmante". Sin embargo, Hontangas lamenta que esta medida no resuelve el déficit estructural histórico en la plantilla de la sanidad española: "Otras medidas que resolverían estos problemas estructurales es aumentar la inversión en sanidad, quitar la tasa de reposición y establecer unas condiciones laborales atractivas. No puede ser que se vayan al extranjero o que haya competencia entre comunidades autónomas porque una paga 500€ más que otra", explica. Aún así, valora que es un cambio cultural importante en la forma de contratar que tenían las comunidades autónomas y que así "desterramos de una vez el concepto de eventualidades".