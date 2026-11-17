Nieves recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón hace 7 años. A partir de ese momento inició un proceso marcado por la incertidumbre, pero con la asistencia de la Unidad multidisciplinar de Cáncer de Pulmón del Hospital Universitario de Navarra.

Se trata de un servicio exclusivamente dedicado a la atención de estos pacientes que abarca todas las áreas, desde Neumología, Cirugía Torácica, Oncología hasta el apoyo psicológico y consultas de deshabituación tabáquica. Cada semana, los facultativos de cada área se reúnen para evaluar el seguimiento de cada caso.

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Para resolver sus dudas, Nieves cuenta con el acompañamiento de una enfermera. Esta figura sirve de guía: supervisa la aplicación del tratamiento y orienta al paciente y su familia cada vez que surge una duda. Por ejemplo, puede derivar al psicólogo en caso de ser necesario.

Diagnóstico en Navarra

El año pasado se diagnosticaron 520 casos de cáncer de pulmón en Navarra, siendo el cáncer con mayor tasa de mortalidad. A pesar de ello, el índice de supervivencia tras los primeros 5 años de diagnóstico no deja de mejorar. Se trata del segundo tipo de tumor más común en hombres y el tercero entre mujeres; precisamente la incidencia en la población fémina crece por la normalización del hábito de fumar, antes socialmente restringido.