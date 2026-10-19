Landaluce dimitirá como alcalde de Algeciras el 25 de octubre tras las acusaciones por agresión sexual
- Evitará así someterse a la moción de censura planteada por PP y Vox
- El alcalde ha defendido su inocencia y dice que las acusaciones son "falsas"
El alcalde de Algeciras (Cádiz), el 'popular' José Ignacio Landaluce, ha anunciado este lunes que dimitirá el próximo 25 de octubre tras las denuncias por agresión sexual a dos militantes del PP y en un mensaje difundido en redes sociales ha defendido su inocencia.
Landaluce evitará así pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox y que estaba prevista tres días después.
En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".
Citado en el juzgado por una de las denuncias
"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.
Landaluce dice que la decisión de dimitir es "forzada" por la falta de apoyos en el gobierno municipal y que se irá "con la conciencia tranquila" el próximo domingo, dos días después de su cita en el juzgado por una de las dos denuncias que ha recibido de dos militantes del PP por presuntas agresiones sexuales.
Landaluce insiste en que los hechos que se le atribuyen "son absoluta y rotundamente falsos" y firma que la verdad "saldrá a la luz" y que quienes están detrás de "estas falsas y organizadas acusaciones responderán ante la justicia".
Una dimisión forzada tras la renuncia de 12 de sus concejales
Landaluce dice que la decisión de dimitir es "forzada" por la falta de apoyos en el gobierno municipal, después de que la pasada semana, tras hacerse público que dos militantes del PP le habían denunciado por supuestas agresiones sexuales, doce de los 15 concejales de su equipo de gobierno le pidieran que dimitiera.
Ante su resistencia, siguiendo instrucciones del PP de Cádiz, los doce ediles le retiraron el apoyo con el que Landaluce ha seguido gobernando desde diciembre de 2025, cuando abandonó su partido tras una denuncia del PSOE por supuesto acoso sexual a dos ediles populares que fue después archivada.
Estos doce concejales, con el apoyo de los cuatro de Vox, firmaron una moción de censura que estaba agendada para el próximo 28 de diciembre.
El alcalde explica que ha elegido poner fin a sus quince años y medio de regidor el domingo para que su último acto como alcalde sea un día antes, el sábado 24, la entrega del bastón de mando al Cristo de Medinaceli "como símbolo de respeto a la ciudad y a la institución que he tenido el honor de presidir durante más de quince años" .
Explica que está llevando a cabo las actuaciones para "facilitar" una "transición responsable y con las máximas garantías".
Y asegura que se marcha "con serenidad, la conciencia tranquila y el orgullo de haber servido a Algeciras" y para defender su "honor" frente "a injustos ataques" que dañan su dignidad y a su familia, ha afirmado.