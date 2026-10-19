Landaluce dimitirá como alcalde de Algeciras el 25 de octubre tras las acusaciones por agresión sexual

El alcalde de Algeciras (Cádiz), el 'popular' José Ignacio Landaluce, ha anunciado este lunes que dimitirá el próximo 25 de octubre tras las denuncias por agresión sexual a dos militantes del PP y en un mensaje difundido en redes sociales ha defendido su inocencia.

Landaluce evitará así pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox y que estaba prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

Citado en el juzgado por una de las denuncias "Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado. Landaluce dice que la decisión de dimitir es "forzada" por la falta de apoyos en el gobierno municipal y que se irá "con la conciencia tranquila" el próximo domingo, dos días después de su cita en el juzgado por una de las dos denuncias que ha recibido de dos militantes del PP por presuntas agresiones sexuales. Landaluce insiste en que los hechos que se le atribuyen "son absoluta y rotundamente falsos" y firma que la verdad "saldrá a la luz" y que quienes están detrás de "estas falsas y organizadas acusaciones responderán ante la justicia".