El Hospital de Ceuta envía a la Justicia al menos 20 partes de lesiones de migrantes supuestamente cometidas por militares

El Hospital Universitario de Ceuta ha enviado al juzgado al menos 20 partes de lesiones a migrantes que estos atribuyen a agresiones de militares en la ciudad autónoma, según han confirmado este lunes a RTVE Noticias fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

"Si eres un paciente que acude a urgencias por un parte de lesiones, ese parte de lesiones tiene que enviarse al juzgado. Y si el médico refiere que esa agresión ha sido por parte de alguien pues tiene que referirlo. Luego, ya se dictaminará por parte de la justicia si eso es verdad o mentira", han agregado las fuentes, que remarcan que en este proceso nada tiene que ver el Ingesa -organismo que gestiona las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla-, ya que es un "procedimiento habitual" con cualquier paciente que afirme en un hospital haber sido agredido.

En los partes, como ha podido comprobar TVE, constan las identidades de las víctimas y el tipo de lesiones que presenta, así como una declaración de que estas fueron causadas por miembros del Ejército desplegados en la ciudad a raíz de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio.

A diferencia de las denuncias de carácter anónimo, sin informes médicos, estas pueden favorecer la investigación.

01.30 min Amnistía Internacional denuncia palizas, malos tratos y acoso a inmigrantes en Ceuta por parte de militares

Defensa analiza unos audios en los que se oye a militares decir que se da a los migrantes "sin que se lo esperen" El jueves pasado, Defensa informó de que había remitido a la Justicia unos audios, desvelados ese mismo día por eldiario.es, en los que se escucha a militares presumir de agresiones a migrantes en Ceuta. "El Ministerio de Defensa adjunta, a la información ya remitida al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía, la noticia publicada por ElDiario.es, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, en la que se hace referencia a unos audios de supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta. Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas", expresaba el texto difundido. En las grabaciones, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas dicen entre risas que "se les da sin que se lo esperen" o que "hacerlo sin guantes mola más porque suena. Pero con guantes duele". Se trata de extractos de conversaciones, según el medio, que se habrían producido entre el 21 y 22 de septiembre, durante un turno de vigilancia en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI). El Ministerio de Defensa envía a la Justicia los audios en los que militares presumirían de golpear a migrantes en Ceuta RTVE NOTICIAS Previamente al comunicado, fuentes de Defensa habían confirmado a RNE que estaban analizando los audios y que trabajaban con ellos junto a la autoridad competente y encargada de una investigación abierta en el mes de septiembre por presuntas torturas y malos tratos. Esas mismas voces habían asegurado que aunque, en principio, lo desvelado por el diario.es no afectaría a esa investigación en curso, están en comunicación permanente con el mando de operaciones del que dependen las unidades en Ceuta. El mes pasado el ministerio ya instó a dicho mando a que depurara responsabilidades tras las denuncias de Amnistía Internacional (AI) entregadas a la Fiscalía y al Juzgado de Ceuta a finales del mes pasado. La organización recogió en un informe prácticas vejatorias presuntamente cometidas por Fuerzas Armadas españolas contra migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de finales de julio. Mohamed, uno de los migrantes que denuncian en Ceuta agresiones de militares RTVE