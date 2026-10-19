Fisioterapia oncológica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer

La fisioterapia oncológica es una especialidad clínica de la fisioterapia que trata las secuelas físicas producidas por el propio cáncer o por sus tratamientos. Estas sesiones se adaptan a la situación de cada paciente y sirven para mejorar su calidad de vida, mientras esté con la enfermedad.

La Asociación Pasos de Esperanza de Oliva de Mérida es un club senderista que recauda fondos para personas que están pasando o han pasado por un cáncer. Entre multitud de acciones que realizan para mejorar la vida de los vecinos que tienen la enfermedad en su localidad, como prestarles equipamientos, también está la fisioterapia oncológica.

Dos veces por semana Juan José Torres es el fisioterapeuta especializado en fisioterapia oncológica que acude dos veces por semana a esta localidad pacense. En dos grupos, realizan ejercicios durante una hora aproximadamente, para que recuperen su estado físico. "Pierden mucha fuerza y por los tratamientos también pierden equilibrio, con el riesgo que eso tiene de caídas", asegura Juan José. Por eso, el fisioterapeuta les prepara ejercicios adaptados para que fortalezcan los músculos de las zonas afectadas.