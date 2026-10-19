Fisioterapia oncológica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer
- Un grupo de vecinas de Oliva de Mérida recibe dos veces por semana estas sesiones
- Recupera el estado físico de los pacientes que se ve alterado tras la quimioterapia
La fisioterapia oncológica es una especialidad clínica de la fisioterapia que trata las secuelas físicas producidas por el propio cáncer o por sus tratamientos. Estas sesiones se adaptan a la situación de cada paciente y sirven para mejorar su calidad de vida, mientras esté con la enfermedad.
La Asociación Pasos de Esperanza de Oliva de Mérida es un club senderista que recauda fondos para personas que están pasando o han pasado por un cáncer. Entre multitud de acciones que realizan para mejorar la vida de los vecinos que tienen la enfermedad en su localidad, como prestarles equipamientos, también está la fisioterapia oncológica.
Dos veces por semana
Juan José Torres es el fisioterapeuta especializado en fisioterapia oncológica que acude dos veces por semana a esta localidad pacense. En dos grupos, realizan ejercicios durante una hora aproximadamente, para que recuperen su estado físico.
"Pierden mucha fuerza y por los tratamientos también pierden equilibrio, con el riesgo que eso tiene de caídas", asegura Juan José. Por eso, el fisioterapeuta les prepara ejercicios adaptados para que fortalezcan los músculos de las zonas afectadas.
Acompañamiento físico y emocional
Además de mejorar su estado físico, el acudir a estas sesiones de fisioterapia oncológica les ayuda con el aspecto psicológico. "Todas están pasando o han pasado por el mismo proceso, entonces entienden qué les está ocurriendo y por qué tienen un tipo de secuelas u otras", afirma el fisioterapeuta Juan José Torres.
Entre las pacientes notan la mejora. "No es ni parecido a como estaba antes. Tenía muchos dolores y ahora los sobrellevo mejor", asegura Manuela Pérez, una de las usuarias de la fisioterapia oncológica. Estas sesiones las van a realizar durante 9 semanas y debido al éxito que ha tenido el programa, no descartan ampliarlas.
Club Pasos de Esperanza
El Club Pasos de Esperanza intenta normalizar una enfermedad como es el cáncer. Para ello, organiza charlas a cargo de médicos o enfermeros para conocer más sobre la enfermedad y ayudar a prevenirla. También organizar rutas senderistas para recaudar fondos.
Pero una de las acciones que más ayuda aporta a las personas con cáncer es dotarles de herramientas de ayuda. "A los enfermos les cedemos material como camillas o andadores", afirma Antonio Becerra, miembro de la Directiva de la Asociación. Gestos con los que pretender mejorar la calidad de vida de los afectados.