La nueva edición de 080 Barcelona Fashion salta de Marina Vela-Port Vell a las calles de Barcelona: esta es la agenda
- 'La 080 en pantalla', de PLEC · Barcelona Cultura de Moda, lleva la moda a las calles
- 080 REBORN celebra cinco años dando nuevas vidas a la ropa de segunda mano
Este martes 20 de octubre, la pasarela de Barcelona dará el pistoletazo de salida. Durante cuatro días veremos las propuestas de las veintiséis firmas que forman el calendario de esta edición, en el que coinciden diseñadores veteranos con talentos emergentes. 080 Barcelona Fashion vuelve a Marina Vela-Port Vell, pero en esta edición el ayuntamiento pone en marcha PLEC, una iniciativa que se podrá experimentar de dos maneras: “PLEC la 080 en pantalla” tendrá un remolque con una gran pantalla para proyectar los desfiles en lugares como Fabra i Coats, las Glòries, la plaza de Mar y el Born, ofreciendo una experiencia inmersiva a la gente que pasa o pasea por la ciudad. Y “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, es un espacio multidisciplinar que en esta ocasión cuenta con una instalación comisariada por Luis Venegas con su propio archivo editorial, un quiosco efímero, charlas sobre moda, performances, un podcast y música en vivo
080 ReBorn celebra cinco años 'verdes'
Abre el calendario la firma de upcycling de los estilistas los estilistas Fermín + Gilles, que lleva cinco años trabajando con la reutilización, el tratamiento de los residuos textiles y la circularidad. Su nueva colección, Nómada, habla de esa 'migración' o tránsito que hacen las prendas de segunda mano para que tengan nuevos usos, se cuelguen de nuevos armarios y las lleven otras personas, y todo sin perder su valor. El día 23 se baja el telón del espectáculo de la moda, con David Catalán con encargado de despedir esta edición. Entre ambos desfiles, las propuestas de consagrados como Custo Barcelona y Guillermina Baeza, estrellas del fashion system como Dominnico y nuevos talentos como Benavente. Cuatro apasionantes días que nos permitirán obtener una nítida fotografía una importante parte de la moda española, la que muestra y celebra Barcelona.
Tras 080Reborn veremos las colecciones de Surkana, Inma Linares, SKFK y Custo Barcelona. El miércoles se celebran los desfiles de Guillermina Baeza, Escorpion, 404 Studio y Dominnico. El jueves es el turno de Acceptance Letter, Outsiders Division, Compte Spain y el francés Louis Gabriel Nouchi. El viernes cerrarán la agenda propuestas como Crypta, Pat Equilux, Boltad, Aleixandri Studio y David Catalán.
Martes, 20 de octubre
14:00 horas 080 REBORN
16:00 horas SURKANA
17:30 horas INMA LINARES
19:00 horas SKFK
20:30 horas CUSTO BARCELONA
Miércoles, 21 de octubre
11:00 horas GUILLERMINA BAEZA
12:30 horas ESCORPION
14:00 horas O’BARRET
16:00 horas 404 STUDIO
17:30 horas NATHALIE CHANDLER
19:00 horas ANTONIO ACUARIO
20:00 horas DOMINNICO
Jueves, 22 de octubre
11:00 horas BIBENCIA
12:30 horas ACCEPTANCE LETTER
14:00 horas BENAVENTE
16:00 horas GAU
17:00 horas OUTSIDERS DIVISION
19:00 horas COMPTE SPAIN
20:00 horas LOUIS GABRIEL NOUCHI
Viernes, 23 de octubre
11:00 horas CRYPTA
12:30 horas L’AMAR
14:00 horas PAT EQUILUX
16:00 horas SOHUMAN
17:30 horas BOLTAD
19:00 horas ALEIXANDRI STUDIO
20:30 horas DAVID CATALAN
080 moda y sostenibilidad
Hilvanar tendencias con circularidad es una de las soluciones para minimizar el impacto negativo que la moda ejerce sobre el planeta. Un gesto que precisa de la investigación y las nuevas tecnologías, pero también de la voluntad de las personas. Barcelona asume ese papel catalizador, aunando distintos experiencias y proyectos bajo el paraguas de su pasarela que, en palabras de Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, "es la mejor expresión de un sector dinámico, innovador y arraigado al territorio".
080 Barcelona Fashion, se celebra semanas después de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ambas pasarelas conforman el eje central de la moda española.