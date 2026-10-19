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Moda

La nueva edición de 080 Barcelona Fashion salta de Marina Vela-Port Vell a las calles de Barcelona: esta es la agenda

  • 'La 080 en pantalla', de PLEC · Barcelona Cultura de Moda, lleva la moda a las calles
  • 080 REBORN celebra cinco años dando nuevas vidas a la ropa de segunda mano
080 Barcelona Fashion asaltará las calles de la ciudad: agéndate la nueva edición con el calendario, horarios y diseñadores
Desfile de Bibencia RTVE
Rafael Muñoz
Rafael Muñoz

Este martes 20 de octubre, la pasarela de Barcelona dará el pistoletazo de salida. Durante cuatro días veremos las propuestas de las veintiséis firmas que forman el calendario de esta edición, en el que coinciden diseñadores veteranos con talentos emergentes. 080 Barcelona Fashion vuelve a Marina Vela-Port Vell, pero en esta edición el ayuntamiento pone en marcha PLEC, una iniciativa que se podrá experimentar de dos maneras: “PLEC la 080 en pantalla” tendrá un remolque con una gran pantalla para proyectar los desfiles en lugares como Fabra i Coats, las Glòries, la plaza de Mar y el Born, ofreciendo una experiencia inmersiva a la gente que pasa o pasea por la ciudad. Y “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, es un espacio multidisciplinar que en esta ocasión cuenta con una instalación comisariada por Luis Venegas con su propio archivo editorial, un quiosco efímero, charlas sobre moda, performances, un podcast y música en vivo

080 ReBorn celebra cinco años 'verdes'

Abre el calendario la firma de upcycling de los estilistas los estilistas Fermín + Gilles, que lleva cinco años trabajando con la reutilización, el tratamiento de los residuos textiles y la circularidad. Su nueva colección, Nómada, habla de esa 'migración' o tránsito que hacen las prendas de segunda mano para que tengan nuevos usos, se cuelguen de nuevos armarios y las lleven otras personas, y todo sin perder su valor. El día 23 se baja el telón del espectáculo de la moda, con David Catalán con encargado de despedir esta edición. Entre ambos desfiles, las propuestas de consagrados como Custo Barcelona y Guillermina Baeza, estrellas del fashion system como Dominnico y nuevos talentos como Benavente. Cuatro apasionantes días que nos permitirán obtener una nítida fotografía una importante parte de la moda española, la que muestra y celebra Barcelona.

Tras 080Reborn veremos las colecciones de Surkana, Inma Linares, SKFK y Custo Barcelona. El miércoles se celebran los desfiles de Guillermina Baeza, Escorpion, 404 Studio y Dominnico. El jueves es el turno de Acceptance Letter, Outsiders Division, Compte Spain y el francés Louis Gabriel Nouchi. El viernes cerrarán la agenda propuestas como Crypta, Pat Equilux, Boltad, Aleixandri Studio y David Catalán.

Martes, 20 de octubre

14:00 horas 080 REBORN

16:00 horas SURKANA

17:30 horas INMA LINARES

19:00 horas SKFK

20:30 horas CUSTO BARCELONA

Miércoles, 21 de octubre

11:00 horas GUILLERMINA BAEZA

12:30 horas ESCORPION

14:00 horas O’BARRET

16:00 horas 404 STUDIO

17:30 horas NATHALIE CHANDLER

19:00 horas ANTONIO ACUARIO

20:00 horas DOMINNICO

Jueves, 22 de octubre

11:00 horas BIBENCIA

12:30 horas ACCEPTANCE LETTER

14:00 horas BENAVENTE

16:00 horas GAU

17:00 horas OUTSIDERS DIVISION

19:00 horas COMPTE SPAIN

20:00 horas LOUIS GABRIEL NOUCHI

Viernes, 23 de octubre

11:00 horas CRYPTA

12:30 horas L’AMAR

14:00 horas PAT EQUILUX

16:00 horas SOHUMAN

17:30 horas BOLTAD

19:00 horas ALEIXANDRI STUDIO

20:30 horas DAVID CATALAN

Desfile de David Catalán en 080 Barcelona Fashion

Carrusel del desfile de David Catalán RTVE

080 moda y sostenibilidad

Hilvanar tendencias con circularidad es una de las soluciones para minimizar el impacto negativo que la moda ejerce sobre el planeta. Un gesto que precisa de la investigación y las nuevas tecnologías, pero también de la voluntad de las personas. Barcelona asume ese papel catalizador, aunando distintos experiencias y proyectos bajo el paraguas de su pasarela que, en palabras de Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, "es la mejor expresión de un sector dinámico, innovador y arraigado al territorio".

080 Barcelona Fashion, se celebra semanas después de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ambas pasarelas conforman el eje central de la moda española.

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