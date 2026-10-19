La nueva edición de 080 Barcelona Fashion salta de Marina Vela-Port Vell a las calles de Barcelona: esta es la agenda

Este martes 20 de octubre, la pasarela de Barcelona dará el pistoletazo de salida. Durante cuatro días veremos las propuestas de las veintiséis firmas que forman el calendario de esta edición, en el que coinciden diseñadores veteranos con talentos emergentes. 080 Barcelona Fashion vuelve a Marina Vela-Port Vell, pero en esta edición el ayuntamiento pone en marcha PLEC, una iniciativa que se podrá experimentar de dos maneras: “PLEC la 080 en pantalla” tendrá un remolque con una gran pantalla para proyectar los desfiles en lugares como Fabra i Coats, las Glòries, la plaza de Mar y el Born, ofreciendo una experiencia inmersiva a la gente que pasa o pasea por la ciudad. Y “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, es un espacio multidisciplinar que en esta ocasión cuenta con una instalación comisariada por Luis Venegas con su propio archivo editorial, un quiosco efímero, charlas sobre moda, performances, un podcast y música en vivo

080 ReBorn celebra cinco años 'verdes' Abre el calendario la firma de upcycling de los estilistas los estilistas Fermín + Gilles, que lleva cinco años trabajando con la reutilización, el tratamiento de los residuos textiles y la circularidad. Su nueva colección, Nómada, habla de esa 'migración' o tránsito que hacen las prendas de segunda mano para que tengan nuevos usos, se cuelguen de nuevos armarios y las lleven otras personas, y todo sin perder su valor. El día 23 se baja el telón del espectáculo de la moda, con David Catalán con encargado de despedir esta edición. Entre ambos desfiles, las propuestas de consagrados como Custo Barcelona y Guillermina Baeza, estrellas del fashion system como Dominnico y nuevos talentos como Benavente. Cuatro apasionantes días que nos permitirán obtener una nítida fotografía una importante parte de la moda española, la que muestra y celebra Barcelona. Tras 080Reborn veremos las colecciones de Surkana, Inma Linares, SKFK y Custo Barcelona. El miércoles se celebran los desfiles de Guillermina Baeza, Escorpion, 404 Studio y Dominnico. El jueves es el turno de Acceptance Letter, Outsiders Division, Compte Spain y el francés Louis Gabriel Nouchi. El viernes cerrarán la agenda propuestas como Crypta, Pat Equilux, Boltad, Aleixandri Studio y David Catalán.

Martes, 20 de octubre 14:00 horas 080 REBORN 16:00 horas SURKANA 17:30 horas INMA LINARES 19:00 horas SKFK 20:30 horas CUSTO BARCELONA

Miércoles, 21 de octubre 11:00 horas GUILLERMINA BAEZA 12:30 horas ESCORPION 14:00 horas O’BARRET 16:00 horas 404 STUDIO 17:30 horas NATHALIE CHANDLER 19:00 horas ANTONIO ACUARIO 20:00 horas DOMINNICO

Jueves, 22 de octubre 11:00 horas BIBENCIA 12:30 horas ACCEPTANCE LETTER 14:00 horas BENAVENTE 16:00 horas GAU 17:00 horas OUTSIDERS DIVISION 19:00 horas COMPTE SPAIN 20:00 horas LOUIS GABRIEL NOUCHI

Viernes, 23 de octubre 11:00 horas CRYPTA 12:30 horas L’AMAR 14:00 horas PAT EQUILUX 16:00 horas SOHUMAN 17:30 horas BOLTAD 19:00 horas ALEIXANDRI STUDIO 20:30 horas DAVID CATALAN Carrusel del desfile de David Catalán RTVE