Muere en Ourense a los 80 años Marcos Rodríguez, el 'niño lobo de Sierra Morena'

Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como el 'niño lobo de Sierra Morena' ha fallecido a los 80 años en Ourense, provincia donde había encontrado su hogar en Rante (San Cibrao das Viñas). Andaluz de Añora (Córdoba), pasó más de 12 años de su infancia y juventud viviendo en el monte, entre animales salvajes.

Su historia estuvo marcada por una infancia muy dura, ya que tras la muerte de su madre, su padre se fue con otra mujer y cuando Marcos tenía 6 años lo vendió a un cabrero en Sierra Morena.

Ese hombre se convirtió en su única referencia familiar y le enseñó a sobrevivir en la montaña y a aprovechar sus recursos.

Cuando el cabrero murió, Marcos ya había adquirido destrezas para desenvolverse solo y terminó adaptándose a una vida sin contacto humano estable.