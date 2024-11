Jesús Martínez, periodista local y social de Barcelona: "La pobreza se esconde, es invisible, pero existe"

La tipología y disposición de los objetos que se encuentran en la mesa del profesor parecen, antes del comienzo de la lección, seguir un canon sin novedades. El café en una esquina, un café que, por su pequeño vaso de cartón, parece proceder de máquina; la mochila, verde caqui, de un estilo clásico, apoyada en una de las extremidades de la mesa, y un ordenador portátil, en el lado opuesto a la pantalla del ordenador de sobremesa. El dueño de dichos elementos termina de configurar las diapositivas que le serán de apoyo en las tres horas que durará la lección.

"Hola, soy Jesús Martínez, periodista local y social de Barcelona”. Son las primeras palabras del profesional que en esta jornada visita el Máster en Reporterismo Internacional en el Instituto de RTVE. El sujeto, con camisa y pantalones vaqueros y gafas algo redondeadas, define su manera de hacer periodismo como una "dignificación de las personas", de una aportación a la sociedad a través de la "denuncia social". Mientras sus manos se dejan llevar por un tic que arrastrará durante toda la lección, establece "la importancia de los gestos" a través de los cuales conoces a primera vista la actitud de una persona en un momento concreto.

Y es que la "alteridad, el acercamiento y conocimiento del otro, el ponerse en su lugar", es uno de los principales rasgos del trabajo del reportero Jesús Martínez, tal y como él establece nada más comenzar. Alfonso Armada, presente en la introducción de la clase, define a su compañero como un "periodista de a pie", "una muestra de cómo hacer trabajos originales con ángulos diferentes". Jesús ha desarrollado múltiples trabajos periodísticos en su ciudad, Barcelona. Uno de sus últimos trabajos sobre la ciudad condal, "Alfabeto Karima. Abecedario de una chica afgana refugiada en Barcelona", publicado en FronteraD, explora, a través del abecedario, aspectos de la vida de Karima Shujazada, una joven afgana que en junio de 2022 huyó de su país natal tras la toma de poder, un año antes, de los talibanes. Este tipo de formatos, algo más "alternativos" a lo que tradicionalmente se encuentra en la prensa, tomará importancia en la segunda mitad de la lección.

"El periodismo es igual a colarse en los sitios"

En primer lugar, si no se tiene información sobre un sitio, la vía para conocerlo es presentarse allí. "El periodismo es igual a colarse en los sitios", dice el periodista catalán. Una foto del lugar, un campo de refugiados como tantos, a las afueras del mundo, de las ciudades, para que no los veamos, al que solo pudo acceder clandestinamente, le permite explicar cómo la interminable burocracia ya dejaba entrever lo que se iba a encontrar en el interior. Y cómo hay que seguir los cauces oficiales ("que lo que intentan es que no puedas entrar") y luego "colarte". Los contenedores de chapas metálicas y plásticos que tienen allí los migrantes por alojamiento hacen que el tono de Jesús Martínez, hasta ahora pausado, sin apenas modulaciones, suba unas décimas, se altere, asome el enfado. La pantalla frente a los alumnos muestra a continuación a un migrante junto a unos cilindros de cemento apilados unos sobre otros de manera horizontal. Por allí se pudo colar Jesús junto a su fotógrafo. Pero ese hombre no disfrutaba de los lujos de un contenedor, vivía en los tubos. La segunda lección del periodista trata sobre la idea de ir con la mente abierta en el reporterismo. Ese migrante pudo ser un gran reportaje que dejó escapar debido a que iba con la idea acorazada de documentar el interior del campo: "Si yo vuelvo hoy, estoy seguro de que me encuentro a este hombre en el mismo sitio. Pero bueno, es una película mía, no me hagáis caso". Los pensamientos que el reportero se plantea cuando es demasiado tarde. Cuando ya ha vuelto del viaje.

La luz natural que entra en la clase a través de la ventana es cada vez más tenue. A medida que se acerca el descanso los fluorescentes del techo van ganando presencia. El tic sigue presente, aunque ahora cambia de mano para agarrarse el meñique de la contraria. La clase establece un nuevo rumbo: la representación de dolor y la muerte, los formatos a través de los cuales se pueden "explicar los hechos". Jesús muestra varias fotografías: un barco sobre el que el que escribió un reportaje y en el que murieron cerca de mil migrantes, y que acabó en la Bienal de Venecia. Una pared con esquirlas de fusilamientos en una galería de arte. Un muñeco hinchable de un migrante en los refinados salones del Liceo de Barcelona. Las campañas de Benetton durante las guerras yugoslavas, con prendas reales de combatientes muertos. Si algo parece tener claro Jesús Martínez es que el formato tradicional de prensa escrita o digital puede no dar cabida (no servir) a todo lo que el periodismo puede ofrecer.