Dua Lipa, Mäneskin o Pearl Jam: el Mad Cool vuelve un año más a Madrid con cuatro jornadas llenas de música

La séptima edición de Mad Cool ya está aquí. Un año más, el festival madrileño vuelve a situarse como una referencia a nivel nacional en lo que a festivales veraniegos se refiere. Con su música principalmente en inglés, el cartel llega plagado de artistas internacionales de la talla de Dua Lipa, Mäneskin, Pearl Jam, The Killers o Avril Lavigne.

Para la edición que ahora comienza, el Mad Cool ha recortado la cantidad de escenarios de ocho a seis respecto a 2023 con el objetivo de "reducir las coincidencias de horarios" y los "movimientos" dentro del espacio, tal y como señalan desde la organización del festival. El encuentro se celebra en el recinto de festivales de Villaverde desde este miércoles 10 al sábado 13 de julio.

Según las previsiones de organizadores y cuerpos de seguridad, se prevé la asistencia de 58.000 visitantes diarios. De esta manera, la cifra será menor que en la de 2023. Tras los problemas de logística del año pasado —al estrenar la ubicación de Villaverde— la organización ha decidido reducir de 70.000 a 58.000 entradas diarias para garantizar la seguridad y la experiencia de los asistentes.

¿Cuál son los horarios y el cartel del Mad Cool 2024?

Junto a Dua Lipa, Mäneskin, Pearl Jam, The Killers o Avril Lavigne, desde el miércoles al sábado por los seis escenarios del Mad Cool pasarán otros artistas como Sum41, The Smashing Pumpkins, Bomba Estéreo, Rels B y Tom Odell, entre otros muchos.

La primera jornada estará marcada por la actuación de Dua Lipa a partir de las 21:30 en el escenario principal, el Mad Cool. Tras ella, cerrarán la jornada a partir de las 23:15 en el escenario Region of Madrid el grupo The Smashing Pumpkins y Rels B a las 23:25 en el escenario Orange.

El segundo día tiene al grupo de rock estadounidense Pearl Jam como principal atractivo, que actuará desde las 22:40 en el escenario principal. Junto a la banda de Seattle, en el line up del festival destaca un nombre desconocido para el público general: Motxila 21. Se trata de un grupo de rock navarro formado por 21 integrantes con síndrome de Down y que ha colaborado en ocasiones con artistas como el Kutxi Romero, cantante de Marea. Los navarros se subirán al escenario a las 18:00 horas del jueves en el escenario Mahou Tostada 0,0.

El viernes Mäneskin acaparará todos los focos a partir de las 00:35 en el escenario principal. Pero previamente habrá tiempo para otros artistas como Black Pumas a las 21:35 o la banda de rock canadiense Sum41, que se subirá al escenario Region of Madrid a partir de las 23:00.

Para la cuarta y última jornada, los organizadores han programado la actuación de The Killers a las 23:00 horas como plato principal de la jornada. Aunque también habrá tiempo para otros artistas como Bring me the horizon a las 21:25 o Andrés Campo a las 0:20 en el escenario The Loop Iberdrola.