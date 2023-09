Venecia aprueba el polémico "peaje turístico" para acceder a la ciudad a partir de 2024

El Ayuntamiento de Venecia (noreste de Italia) ha aprobado este martes el pago de "una contribución de acceso", una especie de peaje turístico ubicado en la entrada de la ciudad. Los visitantes tendrán que pagar cinco euros a partir de la próxima primavera, con el objetivo de desalentar el turismo diario de masas a partir de la próxima primavera.

La aprobación de esa tasa ha estado envuelta en una polémica por la que se ha llegado a interrumpir el pleno municipal en varias ocasiones ante la agitada protesta de cientos de personas reunidas en la sede del Ayuntamiento, el Ca’ Farsetti, contra la medida.

La ciudad se convertirá así en la primera ciudad del mundo en establecer ese "peaje", que llega después de que la Unesco declarara el pasado julio que iba a proponer la inclusión del municipio en la lista de patrimonio en peligro, ya que las medidas adoptadas por el Estado italiano para proteger a la ciudad y su laguna eran "insuficientes" y que debían "ser ampliadas".

"Venecia es una ciudad abierta y libre, y como tal se mantendrá siempre. Hemos decidido actuar y estamos iniciando una experimentación, pionera en el mundo, para salvaguardar Venecia después de años de inmovilismo", justificó su alcalde, el conservador Luigi Brugnaro, en sus redes sociales.

