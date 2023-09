Melania Olcina y Rafaela Carrasco, Premios Nacionales de Danza 2023

Melania Olcina, en la modalidad de Interpretación, y Rafaela Carrasco, en la de Creación, han sido galardonadas este miércoles con los Premios Nacionales de Danza 2023 que concede anualmente elMinisterio de Cultura y Deporte, dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha valorado de Melania Olicina (Barcelona, 1982) su "personalidad única, sumada a un cuerpo inteligente expresivo y poético que emociona e hipnotiza al espectador, así como por su versatilidad y madurez escénica". Mientras que ha subrayado la "singularidad" en las creaciones de Rafaela Carrasco (Sevilla, 1972) como un referente que ha transmitido "un discurso coreográfico dentro de la creación flamenca" que es un referente para las nuevas generaciones.

Melania Olcina es intérprete, coreógrafa, videoartista y asistente coreográfica. Como intérprete ha trabajado con Pedro Berdayes, interpretando algunas de sus piezas como Allegro ma non tropo​ o To be Continued. También ha trabajado a las órdenes de José Reches o Jesús Rubio Gamo​ en "Sinnerman" por la que fue galardonada con el Primer Premio y Premio del Público en el Certamen de Coreografía de la Universidad Carlos III y con el Tercer premio del Jurado en el XXIII Certamen Coreográfico de Madrid.

Ha trabajado con Teresa Nieto y formado parte del ballet de Carmen Roche. Actualmente, trabaja para la Compañía de Sharon Fridman desde 2013 en ​​Free fall y desde 2010 con Antonio Ruz en piezas como ​Recreo01, ​Ignoto. Como coreógrafa ha realizado piezas cortas de encargo como Solo orgánicos (2008) y "Tengo la ambición de una hormiga ​(2015), con motivo de la 75ª Gala del RCPD Mariemma.