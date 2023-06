Luci Gutiérrez, Premio Nacional de Ilustración 2023

Luci Gutiérrez (Barcelona, 1977) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración 2023. El jurado ha destacado a la ilustradora “por su excepcional trayectoria y por ser una de las artistas más sobresalientes en el panorama actual, referente de la ilustración española dentro y fuera de nuestras fronteras. Por su estilo limpio, en el que contrasta una línea muy depurada con una paleta de colores expresiva partiendo de una economía de recursos gráficos”.

Además, el jurado ha señalado que “Luci Gutiérrez es una de nuestras ilustradoras más transversales, que destaca por su lenguaje poliédrico y por una capacidad única para crear metáforas visuales”.

Humor inteligente y compromiso social

Asimismo, ha subrayado “su brillante discurso que conjuga la excelencia gráfica con el aporte de ideas, destacando la elegancia y el humor inteligente, así como su compromiso social. Con una gran maestría, la autora maneja un lenguaje propio de la contemporaneidad que ha abierto caminos para las generaciones recientes de la ilustración”.

El Ministerio de Cultura y Deporte concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

Gutiérrez es una de las ilustradoras más reconocidas internacionalmente. Autora del bestseller English is not easy (Blackie Books), publica regularmente en The New Yorker.

En este libro recoge su trabajo de campo sobre las gentes de Nueva York, ciudad en la que residió y a la que vuelve en cuanto puede. Y aunque no sea tan evidente, también registra su reacción cutánea ante el titánico esfuerzo de comunicarse en inglés. El título no miente y el contenido demuestra que el sufrimiento paga y hasta puede ser divertido. Porque "sinceridad" y "no te lo pongas fácil» son las divisas de su trabajo", señalan en la editorial.

Manual de autodefensa (Blackie Books) es su obra más personal. Desde sus miedos íntimos, y con una mirada atrevida, sofisticada y llena de humor negro, "señala todas las mezquindades de este mundo horrible".