El director estadounidense William Friedkin, responsable de películas como El exorcista, ha muerto este lunes a los 87 años en Los Ángeles (California, EE.UU.).

Su muerte ha sido confirmada por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, amigo de la esposa del fallecido, la productora Sherry Lansing, según medios especializados.

El norteamericano ganó el Oscar a mejor director con el policíaco Contra el imperio de la droga (The French Connection) en 1971 y logró mucha popularidad en 1973 con el estreno de la mítica película de terror El Exorcista, con la que obtuvo su segunda nominación a mejor director en los premios de la academia.

A lo largo de su trayectoria, además, ha conseguido premios y nominaciones en certámenes como los Globos de Oro y festivales como Cannes, Locarno, Sitges o Venecia.

Un brillante director de la "generación de la televisión"

Contra el imperio de la droga, un largometraje de suspense que retrataba el camino de dos detectives de Nueva York en su lucha por acabar con una red de narcotraficantes de heroína, ganó cinco Oscar, entre ellos mejor película y mejor actor para Gene Hackman. Esta cinta catapultó a Friedkin a la primera línea de directores de la "generación de la televisión" de los 70 junto a Coppola, Scorsese o De Palma. Su secuencia de la persecución por las calles de Nueva York sigue siendo estudiada en las escuelas de cine de todo el mundo.

Dos años más tarde presentó su obra más popular The Exorcist, que se convirtió en una de las grandes películas del cine de terror, donde se cuenta la historia de Regan, una niña de 12 años poseída por el demonio y la lucha de su madre y un cura para salvarla. La famosa escena con la cabeza de la niña girando 360 grados todavía es recordada a día de hoy por los cinéfilos y el público.

Años después, Friedkin confesó que había inventado las escenas de la película sin tener conocimiento de cómo era en realidad un exorcismo, puesto que no fue hasta que realizó el documental The Devil and Father Amorth (El demonio y el padre Amorth) (2017), cuando presenció uno.

The Exorcist, protagonizada por Linda Blair, acumuló 500 millones de dólares en taquilla (454 millones de euros aproximadamente) y le valió a Friedkin una nominación más al Óscar como director. Con 18 candidaturas a la estatuilla dorada, se hizo con dos, por el mejor guion y el mejor sonido.