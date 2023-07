'Somos Probetus', drama familiar y viajes espaciotemporales en un cómic sorprendente

Somos Probetus (Cartem Cómics), de César Verdúguez, es una de las grandes sorpresas del cómic español en lo que llevamos de 2023, una estupanda historia que mezcla las relaciones paterno-filiales con la comedia, el drama y los viajes en el tiempo al estilo de Regreso al futuro. Y que está protagonizado por un joven que tiene síndrome de Down, lo que no le impide ser un brillante científico. Una historia que nos descubre a un autor con muchos registros y al que habrá que seguir muy de cerca.

Hemos querido entrevistar a César para que nos explique de dónde sale este original cómic: "Somos Probetus es fruto de la necesidad personal de contar una historia interesante y divertida a través de mis ilustraciones. Una necesidad de producir un cómic (sin tener idea de cómo…) y sentirme completamente pleno en el proceso, a sabiendas de que sería un proceso largo y dificultoso, pero en el que volcaría todo mi cariño y concentración como creativo".

"El cómic nació sin ninguna aspiración comercial -asegura el autor-, siendo un ejercicio de aprendizaje y divertimento con el que madurar mis dotes artísticos, a la vez que aprendía a tomar en serio mis propios proyectos, esos que a veces terminan siendo abandonados".

"Los viajes en el tiempo siempre me han fascinado y han generado multitud de momentos en mi imaginación, desde que era niño -añade-. Se me eriza la piel solo con pensar en todo lo que podríamos conseguir haciéndolo; la libertad de exploración de algunos lugares ya olvidados, revivir y cambiar épocas pasadas… Somos Probetus representa un poco esa sed de aventuras espacio temporales y las contrapone a situaciones familiares, donde el drama de la pérdida da otro matiz diferente a la historia".



"Sobre el título puedo decir poco, salvo que tiene un gran significado intrínseco y que cobra sentido al terminar la obra. “Ellos son y todos somos”. A su vez la palabra Somos se trata de un palíndromo, que funciona como metáfora para identificar la ida y la vuelta de los viajes espacio temporales" -concluye César-..

Página de 'Somos Probetus'

Un protagonista con síndrome de down "Lo que hace diferente a Somos Probetus fue sin duda su entrañable protagonista, Sirbino Probetus y todo lo que empezaba representar dentro de mi cabeza -confiesa César-. Día tras día comenzaba a conocerlo y consiguió enamorarme rápidamente. Me sorprendió la manera en la que respondía a cualquiera de las situaciones a las que tenía que enfrentarle dentro del guion y pude convencerme rápidamente de su gran potencial para protagonizar una historia de mayor envergadura, en contraposición de la inicialmente pensada". "Todos somos únicos, sí. Y diferentes -añade el autor-. Todos somos como hemos venido al mundo o como hemos podido ser. Y ese simple hecho natural ha creado gigantescas barreras en nuestra sociedad. Cuando estaba diseñando al personaje, me di cuenta de que tenía que dar voz a la diversidad y que lo plasmado en este cómic tenía que servir para algo. No me lo pensé y fui a por ello". Página de 'Somos Probetus'



"Cuando estaba escribiendo el guion -continúa-, me preguntaba constantemente si tenía que estar condicionando todo el rato las hazañas del científico teniendo en cuenta su discapacidad, como intentando ajustar cada paso que daba a esa característica, hasta que me di cuenta que estaba en un error, pues el mensaje que deseaba transmitir era todo lo contrario. Cambié la perspectiva y olvidé esas cuestiones que impedían ver el mensaje tan claro: TODOS PODEMOS CONSEGUIR LO QUE NOS PROPONGAMOS O AL MENOS, INTENTARLO". "Sirbino Probetus -concluye el autor-, logra convertirse en uno de los mejores científicos del mundo en cuanto a física cuántica se refiere. Su gran implicación por la ciencia y su esfuerzo constante, además de tener de referencia a su padre conocido como otro gran científico, ayuda a Sirbino a poder alcanzar un alto puesto en la mayor agencia espacial del mundo, la Naxum Space. Un hito que lo convierte en un ejemplo de superación, no solo para el lector, sino también para el resto de personajes. Este hecho y la manera en la que decidí utilizar el síndrome de Down (únicamente se menciona al principio), consiguen enfatizar el mensaje de normalidad". Página de 'Somos Probetus'

Un cómic sobre... la aventura Aunque sea un cómic de ciencia ficción, Somos Probetus trata muchos otros temas, pero César destaca uno por encima de todos: "Es un cómic muy rico en cuanto temática, pues como dices, acaricia otros géneros, pero el más importante es la aventura. Una aventura épica que se apoya en una trama de ciencia ficción futurista, que nos propone adentrarse en otros subgéneros, como los viajes a través de espacio y el tiempo, el misterio sobre grandes experimentos y corporaciones, focalizada en la desaparición del padre de Sirbino Probetus y algunos tintes dramáticos, pero también acercándonos sin miedo hacia el humor, el western, lo histórico y la supervivencia en mundos primitivos. "La familia es muy importante en esta historia, como lo es el trabajo en equipo y la amistad, pero dando mucho protagonismo también a la traición" -añade el dibujante-. Página de 'Somos Probetus'

Cuidado con las paradojas temporales Cuando hablamos de viajes en el tiempo es imosible no pensar en Regreso al futuro, pero esa película no ha siod la única inspiración de César: "La inspiración me llega de todos lados, como una biblioteca de influencias que me abordan en los momentos creativos. Difícilmente borro de ahí las cosas que me han enamorado, momentos clave que han conseguido emocionarme, como en el cine, que admito que es mi principal fuente de inspiración y al que hago varios guiños dentro las páginas". En cuanto a los errores y paradojas temporales que parecen inevitables en casi todas las historias del género, César asegura: "Los viajes en el tiempo son difíciles de manejar según el uso que quieras hacer de ellos. En mi caso, las paradojas temporales están ahí, claro. Y amenazan con tumbar tu historia en cualquier momento. Tienes que tener muy claro lo que vas a contar y perfilar con cuidado cada paso que los personajes van a dar, por eso trabajé desde la libertad de los universos paralelos o multiversos en lugar de condicionar mi trabajo a un universo lineal y único. Fue muy divertido". Página de 'Somos Probetus'

De Espartaco al Cardenal Cisneros En el cómic hay viajes a épocas y lugares recurrentes e incluso algunos actores que vamos a reconocer. "La variedad de épocas que disponía a la hora de contar esta historia era tan grande que tenía que seleccionar las que mejor se adaptaran a mis gustos y también a mi conocimiento -afirma César-. Debían de ser escenarios y situaciones que me pudieran motivar a lo largo de la producción, pues sabía que podía alargarse varios años". "La aventura comienza con un viaje temporal del protagonista a su propia infancia, donde se activa el catalizador de la trama -nos comenta el autor-. El salvaje oeste americano me interesa desde que empecé a ver todas las películas de Sergio Leone y Clint Eastwood. Me apasiona el género Western y quería hacer mi pequeño homenaje, donde cuento curiosidades de la época y doy protagonismo a algún personaje histórico, como Joaquín Murrieta". "El capítulo de Roma (a.C), que fue una época despiadada, aparece repleta de gladiadores, mercaderes y edificios emblemáticos, protagonizada por Espartaco, el cual es un bonito homenaje a Kirk Douglas" -añade-. "El período Cretácico es una época exótica como pocas, además de que siempre me ha fascinado pensar en aquellos extintos animales". "Y Toledo, en el año 1510. Que yo sea Toledano algo tuvo que ver, no te voy a engañar, pero es por la espectacular historia de esta ciudad, el querer contar algo sobre ella. Dentro de este capítulo tan especial para mí, nos volvemos a encontrar con personajes históricos, como el Cardenal Cisneros, el maestro constructor Enrique Egás y el artista pintor Juan de Borgoña" -concluye el dibujante-. Destacar que la tortilla de patata también es otro de los protagonistas del cómic. "La tortilla de patatas (bien hecha) es un verdadero lujo y en casa de Sirbino es su plato predilecto. R26 sabe cocinarla de la mejor manera y siempre hay un tupper listo para llevarse a la Naxum Space o a las peligrosas pruebas de campo, con la máquina del tiempo" -asegura César-. Página de 'Somos Probetus'

Un gran dibujante que todavía no ha "definido" su estilo Si la historia es absorvente, también ha que destacar los estupendos dibujos de César, que dota de vida y personalidad a sus personajes. "Considero mi estilo aún sin definir en el mundo del cómic. Todavía quedan muchas vertientes artísticas que me encantaría explorar y esto es algo que me nace de forma natural por mi trabajo de ilustrador, en el cual debes estar aprendiendo constantemente y no estancarte en un solo estilo". "Somos Probetus me ha dado mucho aprendizaje y creo que el estilo que utilicé fue el acertado para esta historia, pero quizá para otra me gustaría adaptarme y evolucionarme a lo que necesite en ese momento. Estoy probando cosas; el blanco y negro realista con trama, el color ultrarealista... y me gustaría en algún momento virar mis trayectoria hacia horizontes más abstractos, pero esto será más adelante, si todo va bien". Hablando del color, César asegura que en este cómic su importancia es: "TODA. Sin menospreciar el blanco y negro, que lo considero una tarea complicadísima, veo en el color la herramienta visual más potente y directa que podemos utilizar en el cómic o en el arte, ya que conecta directamente con nuestro cerebro. Estamos acostumbrados a él, pero forma parte importante del mensaje y se puede utilizar como una parte fundamental de la historia que quieras contar. El color es capaz de transmitir diferentes sensaciones en una escena, solo con cambiar su tonalidad". "Es un conocimiento muy poderoso y para mi carrera ha sido un verdadero aliado desde que comencé a dedicarme a esto. Para mí es fundamental" -concluye-. Página de 'Somos Probetus'

El cómic también es un homenaje a su padre Siendo una hisotria sobre padres e hijos, tenemos que destacar que el cómic también es un homenaje de César Verdúguez a su padre, que era artista: "Mi padre falleció cuando yo era bastante jóven, quizá en el momento que más lo necesitaba. Se me fue, para colmo, en un día muy señalado y para mi familia fue algo desgarrador. Él era artista de vocación, tenía un gran talento y ganas de currar. Era multidisciplinar: músico, esculpía la piedra, tallaba la madera, dibujaba, diseñaba, pintaba e inventaba sin parar. Aún así, nunca se dedicó a ello, eran otros tiempos, pero tampoco se daba la importancia que merecía su trabajo. Es más, él mismo se la quitaba, era muy humilde". "Cuando empecé a escribir Somos Probetus -añade-, tuve la oportunidad de revivir su recuerdo en mi proceso creativo y no dudé en darle un papel protagonista, enmascarado en Fermín Probetus y fue bonito poder darle ese homenaje. También se puede observar, si estás atento, mucha de su obra en los escenarios del cómic". César Verdúguez