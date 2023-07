'Terry y los piratas', Â¿La mejor tira de prensa de aventuras de la historia?

El 16 de octubre de 1941 la muerte de una de las protagonistas de la tira de prensa Terry y los piratas, de Milton Caniff, paralizó a los 30 millones de lectores que seguían esta tira de aventuras que, poco a poco, se había convertido en una crónica diaria de una sociedad norteamericana que estaba perdiendo su inocencia y de los grandes acontecimientos históricos de su época. Sin duda uno de los cómics más importantes e influyentes de la historia que ahora analiza en profundidad Francisco Sáez de Adana en el libro Milton y los piratas (Diábolo ediciones).

Preguntamos a Francisco por qué es tan especial este cómic (que en España ha editado Dolmen Editorial): "Hay muchas cosas que la hacen especial. A nivel de repercusión fue una tira que los lectores de la época llegaron a percibir como si fuera una crónica de la guerra chino-japonesa y después de la Segunda Guerra Mundial. A nivel narrativo desarrolla muchas de las técnicas que se asociarán al cómic estadounidense, incluyendo el de superhéroes, durante décadas. A nivel de historia, la capacidad de Caniff de narrar durante doce años la vida de unos personajes de una manera que el lector los sienta como próximos hace que las historias destilen una emoción que no se ha dado tantas veces en la historia del cómic".

"Decir que es la mejor tira de prensa de la historia quizá sería decir mucho por la cantidad y calidad de las tiras de prensa de su época, pero desde luego es una de las mejores y dentro de las tiras de aventuras sí me atrevería a decir que es la mejor, por la propia tira en sí y por su importancia en el cómic posterior" -añade el autor-.

Durante la II Guerra Mundial Milton Caniff hizo una serie para los soldados que en principio iba a encabezar Burma, pero que acabó siendo protagonizada por un nuevo personaje Miss Lace: Male Call 1942-1946 (Dolmen) . "El motivo por el que no la protagonizó Burma es porque la serie, aunque inicialmente se iba a publicar en periódicos militares, también se publicó en algunos periódicos civiles, incluso en ocasiones, en periódicos que no tenían los derechos para publicar Terry y los piratas. Los periódicos que sí tenían los derechos se quejaron de que les hacía la competencia y por eso Caniff decidió crear una nueva figura femenina para protagonizar la serie y desvincularla totalmente de Terry y los piratas ".

El final de Terry y la llegada de Steve Canyon

Tras la Segunda Guerra Mundial Caniff decidió dejar la tira de Terry y los piratas a la que había dedicaco doce años: "El motivo principal -nos comenta Francisco-, es que, al ser un encargo, no tenía los derechos de la tira. Ganaba un buen sueldo trabajando en ella, pero, por ejemplo, no tenía la última palabra en los productos derivados como el serial cinematográfico que se hizo en 1941 y que fue un auténtico desastre. Además, Caniff temía que si algo le pasaba su mujer iba a quedar sin ingresos, ya que no le corresponderían derechos de autor por la tira. Por eso cuando le ofrecieron crear una nueva serie solo puso una condición y es ser el propietario de los derechos. Cuando se lo concedieron decidió abandonar Terry, pero como todavía tenía dos años de contrato, tuvo tiempo para cerrar la serie con tranquilidad y, por eso, el final es una auténtica joya en todos los sentidos. No solo visualmente es espléndido, sino que desprende toda la emoción que caracterizó a la serie durante los doce años".

"Pero además -añade-, también demuestra la profesionalidad de Caniff ya que deja a los personajes principales intactos para el autor que iba a continuar la serie que fue George Wunder. El trabajo de Wunder ha sido siempre muy denostado, pero lo cierto es que sus primeros años no están nada mal. No es Caniff por supuesto y eso juega en su contra, pero es un sustituto bastante digno bajo mi punto de vista. El problema es que estuvo en la serie hasta su cierre, en 1973, y a partir de mediados de los cincuenta la serie decae mucho, como sucede con buena parte de las tiras de aventuras".

En cuanto a su nueva tira, es otra de las joyas del noveno arte: Steve Canyon, que narraba las aventuras de un ex-piloto de la fuerza aérea de los EE.UU. "Steve Canyon es en cierta manera una versión madura de Terry -asegura Francisco-. En principio Caniff intenta alejarse de la guerra, pero desde muy pronto se verá implicado en la Guerra Fría e, incluso, luchará en Vietnam. Los primeros años de Steve Canyon son bastante buenos, aunque no llegaran a la nivel de Terry bajo mi punto de vista y el de muchos lectores. Sin embargo, la serie irá decayendo sobre todo conforme Caniff vaya tirando cada vez más de ayudantes para sacar el enorme trabajo que supone publicar seis tiras diarias y una página dominical por semana".