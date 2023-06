El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha defendido que los pactos de su partido con Vox no supondrán "un paso atrás en ningún derecho". "Nadie tiene que tener miedo ni estar preocupado, donde esté el PP no va a haber paso atrás en ningún derecho", ha asegurado en una entrevista en Las mañanas de RNE,

Preguntado por la decisión de los Parlamentos autonómicos presididos por Vox de no colgar las banderas arcoíris o en la posible adopción de medidas relacionadas con la violencia de género, Sémper ha afirmado que los derechos tanto LGTBI como de otros colectivos "deben estar amparados por los poderes públicos", algo que es "una posición inamovible".

Así, ha insistido en que para el PP no importa "a quien rezan, besan o votan los ciudadanos" y ha recordado que la sede del PP se ha iluminado con los colores del Orgullo."Entendemos que los gestos son importantes".

“��DIRECTO | @bsemper , portavoz de campaña del Partido Popular ��️"¿Esto significa que hablar de otro tipo de violencias debe de tapar la violencia expresa que existe contra la mujer? No, son perfectamente compatibles. " https://t.co/BoUUNPsryh pic.twitter.com/SYDxbxp1oi “

Respecto a la negativa de Vox de la existencia de la violencia de género, Sémper ha defendido el “compromiso inquebrantable” del PP para luchar contra la violencia ejercida por aquellos “hombres que por su condición de hombre se consideran superiores a la mujer”. Así, en cuanto a la sustitución del término "violencia de género" por "violencia intrafamiliar" en el acuerdo de gobierno en Baleares, ha defendido que en el texto se habla también "de violencia contra la mujer y violencia machista".

"La violencia contra la mujer es un fenómeno indiscutible sobre el que hemos conseguido en España alcanzar grandes consensos para afrontarlo de la mejor manera posible", ha asegurado, tras lo cual ha dicho: ¿Esto significa que hablar de otro tipo de violencias debe de tapar la violencia expresa que existe contra la mujer? No, son perfectamente compatibles".

Pide cuerdos de estado: "Será posible si vuelve el PSOE y se va Sánchez"

Ante la pregunta de un posible pacto de Gobierno con la formaicón de Santiago Abascal, ha asegurado que el objetivo del PP es lograr la mayoría necesaria para gobernar en solitario: “Nosotros creemos que el mejor Gobierno para España es el presidido por Alberto Núñez Feijóo con miembros del Partido Popular” y ha subrayado que quieren gobernar “sin otras formaciones políticas”.

Sémper ha dicho que formar una gran coalición tras las elecciones del 23 de julio es una "quimera", si bien ha pedido acuerdos de estado: "Será posible si vuelve el PSOE y se va Sánchez".

Aunque considera que la prioridad es poder formar un gobierno del PP en solitario, ha defendido que su formación es "transversal" y capaz de llegar a pactos con otros partidos, como sería el caso del PSOE en el Ayuntamiento de Barcelona, el PRC en Cantabria o el PNV en Guipúzcoa. En ese sentido, ha asegurado que se puede gobernar sin otras formaciones y en base a la abstención, aunque "nadie dijo que fuera fácil".

Sin embargo, considera que es el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien insiste en "vivir de espaldas". "Nosotros le hemos hecho seis propuestas de acuerdo a Pedro Sánchez y en la mayoría de los casos no han sido respondidas", ha ejemplificado.

"Creo que debería haber oportunidad de llegar a acuerdos importantes en materia de Estado", ha añadido el portavoz de campaña, que ha destacado la importancia de los pactos en política exterior: "No puede ser que las dos cámaras y la oposición no sepan por qué España ha cambiado de posición respecto al Sáhara, no es razonable".