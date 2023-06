Paul McCartney ha anunciado, en el programa ‘Today’ de la BBC este mismo martes, que se ha recurrido a la inteligencia artificial para “extraer” la voz del fallecido John Lennon y completar así una canción de The Beatles. El cantante y compositor de 80 años ha dado la sorpresa con este anuncio, asegurando que se ha sacado la voz de Lennon de un antiguo casete que nunca vio la luz.

“"When we came to make what will be the last Beatles record... We were able to get John's voice through AI."



Ahead of his exhibition at @NPGLondon of Beatles photos, Sir Paul McCartney spoke to @Marthakearney and revealed that a new record will be released this year.#R4Today“