Raphael: "No habrá gira de despedida, estaría todo el día llorando"

Uno de los mejores artistas de la música española, Raphael, ha anunciado en una entrevista en 'La tarde en 24 horas' que "no habrá gira de despedida, no lo aguantaría y estaría todo el día llorando".

El intérprete está rodando por los escenarios españoles con su último trabajo 'Victoria', escrito y producido por Pablo López. A sus 80 años y con más de seis décadas en la profesión, es uno de los mayores exponentes internacionales de la música de nuestro país.

“El día que me tenga que ir porque así se decida, me iré. Punto“

Ha asegurado que "jamás habrá una gira de despedida porque no podría aguantar una gira de despedida, estaría todo el día llorando. Entonces mejor el día que me tenga que ir porque así se decida, me iré. Punto".

“El público ha cambiado muchísimo para mejor siempre“

Raphael es optimista: "El público ha cambiado muchísimo para mejor siempre. Me sigue queriendo igual, porque más es imposible. Es mi confidente y tengo la suerte de tener un público".