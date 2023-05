Arnau Sanz: "Si las inteligencias artificiales son peligrosas... Â¿Por quÃ© seguimos dÃ¡ndoles poder?

El dibujante y músico Arnau Sanz Martínez (Barcelona, 1984) nos sorprendió con Un fantasma (Astiberri), una historia sobre un mundo futuro asolado por un virus que le servía para hablar sobre los problemas de nuestro presente. Y ahora publica Cuando veo cables me acuerdo de ti (Astiberri), la historia de una robot y su maestra humana que están llegando al final de sus días.

Una historia, que, como las mejores fábulas de ciencia ficción, parte del momento en el que vivimos. “La idea surgió al ver situaciones a mi alrededor que me hacían pensar en la pérdida, el desgaste, la obsolescencia, el paso del tiempo, la soledad... Y lo quise tratar desde el género de la ciencia ficción, pero centrándome en las relaciones entre los personajes de la historia”.

Este cómic tiene conexiones con su anterior obra: “Al principio la historia iba a ser más dura, en un tono parecido al de mi anterior trabajo, pero a medida que iba escribiendo los diálogos, se fue suavizando un poco el tono de forma natural, y alejándose de lo que había hecho anteriormente”.

Página de 'Cuando veo cables me acuerdo de ti'

Página de 'Cuando veo cables me acuerdo de ti'

Sobre el mundo frío y desolador en el que viven, Arnau asegura: “A día de hoy ya vemos gente mayor sola en las residencias , tratos vejatorios en el trabajo, en la sociedad, gente viviendo en zonas según su poder adquisitivo o su rol en la sociedad, gente con sueños que no puede cumplir porque les han dicho que no pueden cumplirlos... si nos apartamos del tema robótico, es una historia narrada en el presente”.

Página de 'Cuando veo cables me acuerdo de ti'

La búsqueda de la inmortalidad es uno de los grandes temas de la ficción humana. Preguntamos a Arnau si le gustaría serlo: “La verdad, no me atrae la idea de ser inmortal. Pienso que al saber que todo se acaba algún día, le damos más valor a las cosas que hacemos”.

Página de 'Cuando veo cables me acuerdo de ti'

“Creo -añade Arnau-, que no nos conformamos con usar las IA para hacer trabajos mecánicos peligrosos para los seres humanos. Queremos demostrar nuestra inteligencia a toda costa , y quizás es un error”.

Un futuro lleno de color

Si hay algo que caracteriza a los posibles futuros de Arnau es que están llenos de color. Aunque este varía gráficamente del que vimos en Un fantasma: “Siempre intento cambiar un poco el estilo con cada trabajo. Después de tantos libros, cada vez me resulta más difícil, pero en este quise explorar el tema del color. Hablando con compañeros del mundo del cómic, me recomendaron algunas herramientas para eliminar la cantidad de tonos oscuros en los colores, y eso ha hecho que pueda subir mucho más las tonalidades, conseguir más luz.”

“Además -añade Arnau-, he usado un lápiz extra blando para dibujar las páginas, que me da un poco de grano y suciedad que le va muy bien cuando lo combino con estos colores. Narrativamente, el impacto al ver la portada e ir leyendo las páginas me ayuda a situar al lector en el espacio que tengo preparado”.