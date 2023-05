"Oliver Benji, los magos del balón. Benji Oliver, sueños de campeón. Benji Oliver, el fútbol es su pasión..." Seguro que al leer esto os ha venido a la cabeza la famosa sintonía de Campeones u Oliver y Benji (su título original es Capitán Tsubasa), que marcó a tantas generaciones de chavales. Lo curioso es que actualmente la historia continúa en Japón y, entre otras cosas, Oliver llegó a jugar en el FC Barcelona (aunque se llamaba FC Cataluña y lucía otra camiseta por cuestiones de derechos), se casó y fue padre. Miguel Martínez y Néstor Rubio, autores de otros libros sobre animes como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, repasan la historia de esta mítica serie en Los magos del Balón. Todo sobre Oliver y Benji (Diábolo ediciones).

Para recordar cómo fue el impactó de la serie en españa, preguntamos a Néstor: "En España, el impacto de la serie fue histórico, por aquel entonces estaba naciendo la televisión privada, se acababa de lanzar la ley de audiovisuales que regulaba las señales para emisión y la oferta televisiva se amplió enormemente teniendo especial repercusión las series y programas destinados al público infantil y juvenil. En este caso, la serie resultó ser un autentico fenómeno, llegó escasas semanas después del nacimiento de Telecinco en marzo de 1990 y enseguida los directivos de la cadena se dieron cuenta del potencial de la serie, no en vano, se ofrecía a las 20.30 h, en horario donde el Telediario de TVE era record absoluto de audiencia y no fueron pocas las familias que se pusieron en contacto con la cadena mediante cartas para pedir que se emitiera la serie a otra hora ¡porque los niños querían ver “Oliver y Benji” y no dejaban ver el Telediario!".

Pero.. ¿Cuáles fueron las razones de ese enorme éxito? ¿Por qué era especial esta serie? Según Miguel: "Son muchos los elementos que la hacen especial, no deja de ser un anime y como tal, la animación japonesa en general tiene una magia inexplicablemente atrayente. Llevábamos décadas de series de dibujos animados de “los de siempre”, y series como estas cuando aterrizaron nada volvió a ser lo mismo. Pero en este caso no cabe duda que la mezcla entre el deporte rey en este país con la epicidad de la serie y la fórmula narrativa con esa exageración de tiros espectaculares y partidos llenos de emoción fueron claros desencadenantes del enorme éxito.

@@[FOTO[6877421,C,100]

Yoichi Takahashi, un autor aficionado a los deportes ¿Cómo nació la serie de manga? ¿Quién fue su autor? La respuesta la tiene Miguel: "Todo esto nació de Yoichi Takahashi, un autor que desde muy pequeño fue un gran aficionado al deporte y, curiosamente, prefería otros frente al fútbol hasta que vio el Mundial de Argentina 78, momento en el cual alucinó y desde entonces… pues ya sabemos (risas). Aunque él quería ser jugador de béisbol, le encantaba dibujar y tras ver en aquel mundial al jugador Mario Kempes, quedó enamorado del fútbol. Y como no era muy popular en Japón, se animó a dibujar y contar una historia sobre el fútbol". "De este modo -añade Miguel-, a los 19 años presentó su primer esbozo de Capitán Tsubasa a la editorial Shueisha, donde fue seleccionado como uno de los ganadores del 10º Premio Fresh Jump. El gran éxito que obtuvo le dio luz verde para serializar la historia y en 1981, Captain Tsubasa se publica por primera vez en la famosa Weekly Shonen Jump, siendo algo muy llamativo, ya que un manga sobre fútbol era algo muy inusual en aquel momento". "Y como todo buen manga de éxito, la serie animada llegó un poco después, en 1984. ¡Ya ha llovido!" -añade Néstor-.

Gracias a este manga muchos japoneses acabaron siendo futbolistas Otra curiosidad es que esta serie desató una auténtica pasión por el fútbol en Japón, como nos comenta Néstor: "Pues la verdad es que el fútbol (soccer para los americanos) nunca fue un deporte de éxito en Japón, ni tampoco muy popular. De hecho, hasta principios de los años 90 no había ni liga profesional de futbol japonesa. Irónicamente, esta serie ofrecía información muy valiosa e interesante sobre este desconocido deporte, y además lo hacía de una forma muy llamativa. No olvidemos que es una serie shonen (juvenil para chicos), con lo cual además de aprender, el público de la época se motivaba muchísimo con lo que leían y veían pese a ser un deporte y no una batalla o una pelea con monstruos". "Lo que no cabe duda es que gracias a este manga, los japoneses (y muchos otros jugadores confirmados del mundo) se lanzaron al terreno de juego y acabaron siendo profesionales -añade Miguel-. Es un dato alucinante. Así que sí, podemos decir que actualmente los japoneses son mucho más fans del fútbol que antes… ¡O si no recordad la que liaron en el Mundial del año pasado!" (risas). @@[FOTO[6877445,C,100]

El libro Resumir casi cuarenta años de historia (los cumple el año que viene) no es fácil. Por eso preguntamos a Néstor cómo estructuran el libro: "El libro es narrativo y está dividido en 11 capítulos, y como ya nos conocéis un poco, siempre los organizamos de cierta manera para que tengan relación. Los de Dragon Ball suelen ser siete, los de Caballeros del Zodiaco 12, etc." "Comenzamos con los inicios -añade Miguel-, tanto del autor como de la obra. Y poco a poco se avanza en cada capítulo en torno a la historia, los personajes, el universo alrededor de la obra, otras series deportivas de la época... ¡Porque no solo ha habido de fútbol! De hecho más de uno se sorprenderá al recordar ciertas series también deportivas que hubo. Además de centrarnos en el mundillo de Campeones, damos un paseo breve por otras series. Néstor en la parte de videojuegos ha sacado cada perla para alucinar. ¡Porque mucha gente no sabrá que existen juegos y rarezas de casi 30 años de antigüedad!" "Somos viejos y no lo sabemos" (risas) -comenta Néstor-. @@[FOTO[6877439,C,100]

Las voces de Oliver y Benji Otra de las cosas curiosa del libro es que entrevistan a los actores de doblaje de la serie, como nos comenta Miguel: "En el libro entrevistamos a Teresa Acaso, la actriz que puso voz a Oliver en la serie clásica. También tenemos a Jorge Saudinós, que también fue Oliver en el resto de series y adaptaciones. También está nuestra querida Blanca Rada, la directora de doblaje de la serie; a Pepe Carabias, que fue Benji, a Alex Saudinós que fue varios personajes como uno de los gemelos Derrick (el otro era su hermano Jorge, que venía de lujo), al gran Cholo Moratalla que era Mark Lenders y a Iván Jara que era Ed Warner, otro de los favoritos del público". "Podríamos haber entrevistado a muchos más y habríamos estado encantados, pero el espacio es limitado -añade Néstor-. De hecho adoramos el mundo del doblaje, pese a que algunos lectores en algunas ocasiones nos han criticado por darles tanto bombo y no ir directos al tema de los libros… ¡Pero es nuestros estilo! (risas). La verdad es que cuentan cosas muy bonitas y curiosas de cómo se doblaba entonces, y si hay algo que destacar es lo bien que lo pasaban y cómo recuerdan toda esa etapa como una de las más bonitas de su vida. Y es que también estaba floreciendo en España la cultura del doblaje y casi todos ellos empezaron en esta serie". @@[FOTO[6877441,C,100]

"La canción de 'Oliver y Benji' es un himno! Volvemos a la famosa sintonía de Oliver y Benji porque no cabe duda de que fue uno de los secretos de su éxito: "La canción de Oliver y Benji es todo un “himno” -asegura Miguel-. Un auténtico icono como lo son muchas canciones de la época, que no dejan de ser adaptaciones o versiones diferentes creadas para cada país. En este caso, estamos ante una de las canciones más reconocibles de la animación en España y Miguel Morant es uno de los grandes artistas que en aquella época realizaban y adaptaban canciones para series de televisión". "En general, estos “himnos” perduran en el tiempo gracias a la interpretación que le pusieron los cantantes en su momento -añade Miguel-. Para mi tocayo, al cual también entrevistamos en el libro, no dejaba de ser un trabajo más en aquel momento como otros tantos… ¡Pero ni él ni los propios responsables de la cadena esperaban que la canción tuviera tal impacto! Sonaba incluso en discotecas, en campañas publicitarias…" En el libro también entrevistan a Morant, como nos comenta Néstor: "En el libro nos cuenta cosas muy impactantes de cómo se hacían las cosas entonces y a muchos les sorprenderá que Miguel Morant no cobrase ni un solo royalty por su labor… no todo es tan bonito como parece. Algún que otro testimonio que recogemos da datos que quizá ensombrezcan un poco algunos sectores, pero es lo que hay. ¡Estamos para contar las cosas, buenas o malas!".

Los protagonistas Preguntamos a Néstor qué destacaría de la personalida de Oliver y Benji: "Realmente, más que ellos como personajes, lo que llama la atención en esta obra era todo el conjunto. Todo el ambiente hacía especial a la serie porque querías ver mejorar al protagonista mientras también ibas cogiendo cariño al resto de personajes que también iban evolucionando, y no siempre hacia el mismo destino". "En líneas generales -añade Néstor-, todos los personajes de la serie tienen un marcado carácter de superación e idea del esfuerzo, de la constancia, el sacrificio… Y además se lanzan poderosos mensajes sobre la amistad y la importancia de practicar un deporte y eso es muy importante. Quizá ahora, aunque hay también series brutales y buenísimas, se ha perdido un poco ese mensaje tan “candoroso” que tenía Campeones. Porque al final te dabas cuenta que no había villanos en sí, cada uno tenía ciertos intereses y chocaban en ese terreno de juego infinito" (risas). @@[FOTO[6877446,C,100]

El campo medía 18 kilómetros y Oliver corría a 150 kilómetros por hora Los emocionantes partidos de capeones podía durar todo un capítulo e incluso varios. Según un estudio, el campo medía 18 kilómetros y Oliver corría a 150 kilómetros por hora. "Evidentemente -asegura Miguel-, esto son chascarillos que se hacen desde la ironía y con intención de hacer un poco de comedia de lo que al final es un recurso, no solo de las series de anime, sino también de otros productos audiovisuales, para generar tensión, emoción al contexto y desarrollo de los personajes y las situaciones". "En el cómic -añade Miguel-, tú pones un bocadillo representando un pensamiento y la estrategia que va a seguir el jugador y ya está pero al espectador hay que transmitirle la importancia del momento, lo que esta pensando el personaje, de que manera pretende superar a su rival, etc… Eso sucede teóricamente en segundos pero hay que plasmarlo en un lenguaje narrativo atractivo y esto se hacía de esa forma, alargaban muchísimo esos “pensamientos” mientras jugaban y ello dio lugar a tantos y tantos chistes que luego revisionando la serie con años ya de distancia, no era para tanto… Hay serie actuales, no solo de animación, que dan más vueltas y se enrollan en más tonterías intrascendentes que en esos campos de futbol “interminables” donde había tanta emoción". "Siempre te echas unas risas con estas cosas -añade Néstor-, y ahora con el tema de los “memes” puedes hacer de todo un poco. Lo que sí que puede llegar a molestar es cuando se usa esa coña para atacar directamente o querer transmitir algo maliciosamente que no tiene nada que ver con la obra. Como hemos dicho, pocas series hay tan “blancas” como Captain Tsubasa, y quien la critica con malicia es que no ha visto más que un puñado de capítulos y por supuesto no ha entendido nada". @@[FOTO[6877444,C,100]

Cuaro series animadas de 'Campeones' En el libro se comentan las cuatro series que existen de Campeones, como ons comenta Miguel: "Ahora mismo hay un total de cuatro series animadas sobre Captain Tsubasa, o Campeones, Oliver y Benji… o como lo quieras llamar. La primera es la clásica que todos recordamos, la mítica serie animada que se produjo desde 1984 hasta 1987 y que contó con un total de 128 episodios (una burrada para la época) y luego una tanda de 13 episodios más que se animaron en 1989 para acabar de “adaptar” alguna parte que quedaba pendiente del manga". "En 1992 -añade Miguel-, se lanzó Captain Tsubasa J, una serie que aquí conocimos como Super Campeones, que era un “remake” por decirlo de alguna manera, con mejor animación y algunos cambios narrativos. Esta serie se lanzó como homenaje por el estreno de la Japan League, la competición oficial de futbol japonesa que nació en 1992, de ahí la letra “J” en el título". "Años después ya a primeros de los años 2000, con objeto de la celebración de Mundial Corea, en Japón se volvió a hacer una serie de animación con unos 50 capítulos en total, que contó de forma resumida una vez más lo que ya habíamos visto en la serie clásica y amplió de forma bastante libre acontecimientos que estaban sucediendo por entonces en el manga, que sigue en publicación en Japón, dejando sorprendidos a los profanos con tramas como la de Oliver jugando en el Barcelona, cosa que en el manga ya se sabía pero aquí pilló de sorpresa a muchos". "Y hace poquito, en 2018, se hizo una versión recuperando el material del manga original, pero esta vez es más fiel al manga, muy fiel a la serie original, adaptando a nuestra época (en los 80 no había móviles ni otras tecnologías a mano) el argumento. De esta se está preparando otra temporada. ¡No paran!" "Además de estas series, hay varios OVA (películas) tanto clásicas como más actuales que narran diferentes historias y en marcos y contextos concretos dependiendo de la serie en cuestión, pero de esto hay mucha más información detallada en el libro. ¡A comprar! (Je je je). "En mi opinión -concluye Miguel-, la serie clásica siempre será la mejor por su epicidad, por la banda sonora y por la fórmula narrativa, pero especialmente por lo bien que ha envejecido, ya que se deja ver en la actualidad perfectamente y se disfruta de la misma manera". @@[FOTO[6877440,C,100]

Oliver jugó en el FC Barcelona (FC Cataluña) Néstor nos amplea esa historia de que Oliver jugó en el FC Barcelona: "Bueno, más que una curiosidad es parte de la trama. Takahashi ha seguido durante todos estos años contando las historias de los personajes y actualmente están en un arco narrativo donde se celebran unos supuestos “Juegos Olímpicos en Madrid”. ¡Qué bien me pillarían a mí! (risas). Todos los personajes son ya adultos y todos rondan los veintipico años, y juegan en diferentes equipos de ligas nacionales, y también forman parte de la selección japonesa de fútbol". "Nuestro protagonista, Oliver (Tsubasa), juega en el Barcelona en la liga española y además está ya casado con su eterna enamorada, Patty, la cual espera dos hijos suyos -añade Miguel-. Son muchos años y al final los personajes van creciendo y van teniendo su vida… Pero ojo, no solo Oliver tiene su vida hecha; el resto de personajes tienen sus tramas, sus vidas y sus relaciones". "¿Y destacar alguna curiosidad? -añade Miguel-. Es que hay muchísimas cosas después de tantos años que seguramente mucha gente que recuerda simplemente la serie original no se imaginará… por ejemplo, Julian Ross, aquel personaje icónico que tenía una enfermedad de corazón y no podía jugar a pleno rendimiento, acaba siendo médico especialista e incluso dirige su propio hospital". @@[FOTO[6877442,C,100]