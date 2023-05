Diez cómics infantiles y juveniles que se disfrutan a cualquier edad

No nos cansamos de repetir el altísimo nivel que tiene el cómic infantil y juvenil actual que, además, es capaz de transmitir a los niños y chavales conceptos profundos, al mismo tiempo que los divierte con historias trepidantes. Por eso queremos recomendaros una decena de cómics para chavales y adolescentes, incluyendo un cuento y dos libros para empezar a dibujar manga. Todos titulos ideales para compartir en familia. Solo os diré que algunos de estos títulos ya se encuentran entre mis favoritos del año. Solo puedo añadir que ojalá hubiera habido estos cómics cuando yo era un chaval.

En su camino, buscarán a un espíritu del agua llamado Lorgon, cuya sabiduría podría ayudarlos a derrotar a ese terrible pájaro. Un cómic trepidante pero que, sobre todo, destaca por el estupendo retrato de personajes y esa amistad tan especial que surge entre ellos . Y que construye todo un mundo y una mitología casi tan rica como la de El Señor de los anillos. Uno de los mejores cómics de aventuras de los últimos años, que hará que los jóvenes, y no tan jóvenes, devoren sus páginas. Y que ha sido nominado a numerosos premios (como el Harvey a Mejor Libro del Año o el del Festival de Angoulême al mejor cómic infantil).

Esta serie del norteamericano Tim Probert es una de las que más enganchado me tiene ahora mismo y en su segundo volumen, Lightfall. la sombra del pájaro (Harperkids) , sube el nivel de aventura, acción y emoción . Además de descubrirnos nuevas criaturas y nuevos escenarios realmente alucinantes. Y lo mejor es que la cosa se pone un poco más oscura. Y es que nuestros irresistibles protagonistas, Bea (la nieta de un cerdo mago) y Cad (un Galduriano), tendrán que enfrentarse nada menos que a un pájaro milenario con poderes divinos, Kest Ke Belenus, que amenaza con arrasar toda la Tierra de Irpa, un mundo lleno de frondosos bosques donde vive nuestra protagonista. Sin embargo, como en las mejores historias, no todo será tan evidente como parece y nuestros protagonistas se llevarán más de una sorpresa en su viaje.

'Hooky' (Tomo 2)

Portada del segundo tomo de 'Hooky'

Uno de los cómics de mayor éxito del momento es Hooky, de Miriam Bonastre. Martínez Roca publica el segundo tomo de las peripecias de Dani y Dorian, dos brujos mellizos de 12 años cuyas aventuras están inspiradas en Harry Potter y Ghibli. Todo un éxito internacional que convirtió a esta joven dibujante en la autora más vendida de 2022 en Europa. Y a Hooky en el tercer cómic europeo más vendido. Una aventura que comenzó en la plataforma de cómic digital Webtoon (donde el tomo 1 de Hooky, recibió más de 95 millones de visualizaciones únicas y una puntuación de 9.8). Sin olvidar que ambos volúmenes entraron en las listas de más vendidos de The New York Times, algo insólito para un cómic español.

En este segundo tomo, Dani y Dorian se han metido, sin poder evitarlo, en la lucha entre los brujos y los no-magos. Y lo peor es que ellos no saben de qué lado estar. Todo se complica con la desaparición de su hermano Damien, del que no se ha vuelto a saber nada tras su coronación como Rey de los Brujos. Por eso ambos emprenderán un viaje a través del desierto, hacia nuevos reinos, para encontrar a sus amigos desaparecidos y seguirán descubriendo cosas sobre su legado y esa profecía que dice que uno de los dos se convertirá en el Rey de los Brujos. Una nueva aventura tan emocionante y trepidante como divertida. Y con personajes realmente irresistibles, lo que explica su éxito entre los jóvenes y no tan jóvenes.