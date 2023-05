Un grupo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un descodificador semántico que puede traducir, en un flujo continuo de texto, el significado aproximado de la historia que una persona escucha o imagina en silencio a partir de imágenes de su actividad cerebral.

Un estudio que publica este lunes Nature Neuroscience presenta este descodificador, que funciona a partir de la resonancia magnética funcional (IRMf) y que, a diferencia de otros, no requiere de cirugía neuroinvasiva para su uso.

El objetivo de la decodificación del lenguaje es hacer grabaciones de la actividad cerebral del usuario y con ellas predecir las palabras que estaba oyendo o imaginando, ha explicado en una rueda de prensa virtual el coordinador del estudio, Alexander Huth, de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU).

El nuevo dispositivo "no recupera las palabras exactas, eso es muy difícil usando este enfoque, pero se puede recuperar la idea general", ha agregado otro de los firmantes, Jerry Tang, del mismo centro educativo. Aproximadamente la mitad de las veces, cuando el descodificador ha sido entrenado para monitorizar la actividad cerebral de un participante, la máquina produce un texto que, aunque no es literal, se acerca mucho al significado previsto de las palabras originales.

"Esperamos que la decodificación del lenguaje pueda ayudar a restaurar la comunicación a las personas que han perdido la capacidad de hablar debido a una lesión o enfermedad", ha expresado Tang.

