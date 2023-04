'Bachi-Buzuk', un intento de recuperar las míticas revistas de cómic de los 80

Los que tenemos una edad amamos el cómic gracias a aquellas maravillosas revistas de cómic de finales de los 70 y los 80 que, en muy poco tiempo, publicaron las mejores obras de los grandes autores internacionales (que aquí no habíamos podido leer hasta entonces). Ahora, un grupo de grandes autores hispanos quiere rescatar el espíritu de esas publicaciones con BACHI-BUZUK, una revista de periodicidad semestral que intentan publicar mediante crowfunding, como un medio a través del cual puedan trabajar libremente y hacer que sus cómics lleguen a los lectores sin intermediarios.

El promotor de esta idea es Sergio Bleda (El baile del vampiro), que define así esta revista: "Bachi-Buzuk es una revista de cómics como aquellas que leíamos hace algunos años, Cimoc, El Víbora, Zona 84, etc. con un montón de historias autoconclusivas realizadas por nuestros mejores autores. También habrá artículos sobre figuras clásicas y contemporáneas escritas por grandes profesionales de la crítica y la divulgación".

Un curioso título que los lectores de Tintín habrán identificado enseguida: "Evidentemente, se trata de un guiño a la escuela franco-belga -confiesa Sergio-. El nombre de la revista es también uno de los insultos que utilizaba el capitán Haddock. Los Bachi-Buzuk eran unos mercenarios indisciplinados del imperio otomano. El nombre nos gustó porque nos parece una palabra sonora, divertida, que los fans de Tintín reconocerían fácilmente y, además, etimológicamente significa "cabeza vacía".

este no es el primer intento de recuperar ese tipo de revistas de historias cortas de varios autores. Preguntamos a Sergio qué ventajas e inconvenientes tiene el formato: "Como lector me encantaba disfrutar de relatos cortos autoconclusivos y descubrir nuevos autores , y como autor creo que es un modo maravilloso de experimentar y mantener presencia editorial . Realmente me cuesta encontrarle un inconveniente. Me encantan las historias largas, claro, pero muchas veces en el relato corto se encuentran pequeñas joyas que destilan la esencia de una buena historia en muy pocas páginas".

Grandes autores

Lo que no se puede negar es la gran calidad de los autores de este primer número, entre los que se encuentran autores clásicos de nuestro cómic y figuras emergentes: "Me resulta imposible destacar alguno porque admiro y respeto a todos y cada uno de ellos. Estoy muy contento de contar con Patricia Breccia, porque la descubrí, no hace mucho en El amante de lady Frankenstein. También me alegra recuperar el trabajo de Luis Durán o Toni Garcés, este último es un autor al que copiaba al principio de mi carrera. Es un lujo contar con guionistas de la talla de Hernández Cava, Abulí, Migoya, David Muñoz, Juan Torres o Raúle. Ya te digo, no podría destacar a uno solamente".

Página de "Los Paralímpicos" por Enrique Sánchez Abulí y Toni Garcés

"El listado completo es: Enrique Sánchez Abulí con Toni Garcés, Hernán Migoya con Patricia Breccia, Hernández Cava con Bartolomé Seguí, Santi Arcas, El Torres con Vicente Cifuentes, David Muñoz con Miguel Robledo, Raúle con Alejandro Torres y Juanfran MB, Mai Egurza con Patxi Zubizarreta y Arkaitz González, Diego Olmos, Fernando Dagnino, Joan Mundet, Rubén del Rincón, Man, Luis Durán y Agustín Ferrer".

Preguntamos a Sergio si estos autores serán fijos o irán variando a cada número: "Habrá autores que repitan, como Joan Mundet o Fernando Dagnino, que ya tienen más material preparado, pero también habrá nuevos autores. Otros tienen una agenda muy ocupada y es difícil que repitan. Pero tenemos un montón de ases en la manga".