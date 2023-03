New York City Ballet en el Teatro Real: explorar "los límites de la danza" a través del legado y la innovación

La New York City Ballet debuta en Madrid. La compañía de danza estadounidense, una de las más prestigiosas del mundo, cumple 75 años en 2023, pero solo había actuado en el Liceu en los años 50. Ahora llega al Teatro Real en un hito que no solo salda una deuda con Madrid, sino que también supone superar la pandemia: es su primera gira desde 2018.

Las cinco funciones (entre el 23 y 25 de marzo) miran al pasado histórico y al presente de la compañía. Creada en 1948, la New York City Ballet está ligada al coreógrafo ruso George Balanchine (1904-1983), su fundador y figura capital de la danza moderna. Dos piezas de Balanchine, Serenade y Square Dance, abren el programa que completa The Times Are Racing, de Justin Peck, actual coreógrafo residente de la compañía. “Es un hito para nosotros volver a girar y España”, explica el director artítstico del New York City Ballet, Jonathan Stafford.

Cuando Balanchine llegó a Nueva York en 1934, depuró en bailarines americanos su experiencia rusa y parisina en Serenade, donde, a través de la música de Tchaikovsky, inventó lo que pasó a llamarse “ballet abstracto”. “Balanchine decía que había que ver la música y escuchar la danza”, dice Stafford, que sostiene que el legado de Balanchine y Jerome Robbins – el otro pilar de la compañía y creador de West Side Story - siguen siendo los hombros de gigantes sobre los que se aúpan todavía.

"Serenade sigue siendo uno de nuestros ballets más emblemáticos, con 25 bailarines en escena”, detalla Stafford, que fue bailarín de la compañía ocho años, primer bailarín otros ocho hasta su retirada en 2014.

"Serenade", de G. Balanchine, (New York City Ballet). Erin Baiano

Siguiendo cronológicamente la evolución de la NYCB y Balanchine, la segunda pieza, Square Dance (1957), muestra cómo el coreógrafo fue asimilando e incorporando la cultura estadounidense. “Con música de Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi expresa bien lo que Balanchine observó: es un trabajo más intricado, y más rápido de pies, inspirado en el folclore. También un ballet más brillante y menos oscuro que Serenade”, explica Stafford.