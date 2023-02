La última novela de Rushdie, Victory City, que ya estaba terminada antes del ataque, sale a la venta en todo el mundo mañana martes, y en esta ocasión no habrá ninguna campaña de presentación por su parte, pero no descarta ir a Londres próximamente para el estreno de una pieza de teatro todavía pendiente y titulada Helen, sobre el personaje de Helena de Troya.

El escritor, según lo describe el autor del largo artículo-entrevista, David Remnick, ha perdido la visión de un ojo y la foto que ha publicado en un tuit de su cuenta personal lo muestra con unas gafas oscuras para ocultar el ojo atacado, lo que no impide apreciar la larga cicatriz que le atraviesa un lado de la cara de arriba abajo.

“The photo in @NewYorker is dramatic and powerful but this, more prosaically, is what I actually look like. �� pic.twitter.com/ydrV7WvWgE“