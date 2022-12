Es dispara la venda de llenya i pèl.let a la Comunitat Valenciana

Després de l’octubre més càlid de la història de la Comunitat Valenciana des que se’n té registres, sembla que per fi el fred comença a traure el cap. Amb el descens de la temperatura, els preus altíssims del gas natural, del gasoli i de l’electricitat, s’està canviant la manera d’escalfar-se a casa.

Molts consumidors han trobat en la biomassa una forma molt més econòmica de suportar el fred. Això ha incrementat la compra d’estufes de llenya i de llars. “Hem notat un augment, si ho comparem amb el 2021. Tot i que el gran salt en la venda d’estos artilugis va ser tot just després de la pandèmia”, explica Alejandro García, propietari del comerç Foc Ambient de Borriol.

Els productors de llenya han avançat dos mesos la temporada per la forta demanda. “Normalment comencem a finals de setembre, però enguany en agost ja es va disparar, molt abans que altres anys”, explica Vicent Oliver, propietari de Leñas Oliver, de Vilafamés. Igual ha passat amb el pèl·let, “hem notat un increment en les vendes proporcional a les estufes i fumerals”, corrobora Enrique Madrid, gerent de Compellet, de Ribesalbes. “Al setembre, sobretot, va ser una bogeria, la gent comprava per aprovisionar-se de pèl·let davant la por de quedar-se’n sense. De fet, hem venut un 30% més que l’any passat per estes mateixes dates”, afix.

Els productors de pèl·let asseguren que el seu producte és molt més econòmic que altres energies com el gas o el petroli als preus actuals RTVE COMUNITAT VALENCIANA

La llenya i el pèl·let s’han encarit En els darrers mesos, tant la llenya com el pèl·let han augmentat de preu. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris, es deu a la forta demanda. Cosa que desmentix Enrique Madrid: “No ha segut per la demanda. Bàsicament, pel cost de la matèria primera, en este cas la fusta. I també pel transport. També s’ha de tindre en compte que per a produïr pèl·lets necessitem energia elèctrica, que s’ha encarit molt”. “L'augment de preu és pel cost de la matèria primera i pel transport“ El gerent de Compellet assegura que “tot i la puja, el pèl·let encara és molt més econòmic que el gas o el petroli”. Segons l’OCU, un sac de pèl·let de 15kg, al 2021 costava 4’5 euros. Enguany arriba als 7’5, quasi el doble. Vicent Oliver, de Leñas Oliver, reconeix que “és veritat que la llenya ha apujat un poc, però no a raó del gasoil, el pèl·let, la llum i el gas. Nosaltres l’hem apujat 2 cèntims per quilo”. En este mateix sentit es pronuncia el gerent de Compellet, “en igualtat de poder calorífic, som molt més econòmics que altres energies com el gas o el petroli als preus actuals”. “Som molt més econòmics que altres energies com el gas o el petroli als preus actuals“ Un altre avantatge de la biomassa és la proximitat a molts consumidors, sobretot a les comarques d’interior. “Vivim en un entorn on molta gent té llenya pel seu treball. Tenen explotacions en el camp, com oliveres o ametlers i per tant la despesa és nul·la”, apunta Alejandro García, de Foc Ambient. Els productors de llenya han avançat dos mesos la temporada per la forta demanda RTVE COMUNITAT VALENCIANA

Sense problemes de reserva Tant els proveïdors de llenya com els de pèl·lets asseguren que no cal patir pel subministrament de biomassa. “En cap cas podem parlar de desabastiment per molt alta que siga la demanda”, tranquil·litza Oliver, que distribuïx llenya no només a la Comunitat Valenciana, sinó també a la resta d’Espanya. “Ens hem preparat a consciència per a no fer curt, encara que les comandes hagen apujat molt”, puntualitza. “En cap cas podem parlar de desabastiment per molt alta que siga la demanda“ També Enrique Madrid, de Compellet, llança un missatge de calma: “estem en velocitat de creuer de producció. Les nostres màquines treballen 24 hores al dia per a satisfer tota la demanda dels nostres clients”. Els darrers mesos, la gent ha comprat pèl·let per aprovisionar-se davant la por de quedar-se¿n sense RTVE COMUNITAT VALENCIANA