Conseguir un piso de alquiler se está convirtiendo en toda una odisea. Ya no importa con cumplir los requisitos exigidos por las inmobiliarias. La demanda es tan grande que hay quien ofrece pagar un año por adelantado o incluso llegar a presentar su candidatura con presentaciones de PowerPoint. Parece que todo vale para lograr el piso de sus sueños.

Existen otro tipo de requisitos como solicitar la nómina de un año entero o "cartas de motivación" relatando el perfil del candidato y las razones por las que quieren el piso.

Hay gente que prepara un PowerPoint para contar sus virtudes

Además, Yago explica, que ha competido con gente que ofrece pagar un año por adelantado, como si fuera una subasta. Incluso han escrito cartas de motivación. Por otro lado, hay gente que prepara un PowerPoint para contar sus virtudes y presentarse como los inquilinos perfectos para ser elegidos: "Hemos visto más de veinte pisos, en uno de ellos hicimos una petición y cuando estábamos preparando la documentación, entró un inquilino después que nosotros y pagó el año por adelantado. Ante eso tuvimos que olvidarnos del piso", relata.

"Nosotros teníamos un borrador de carta de motivación explicando detalles de cómo nos conocimos Carlota y yo. Redactamos un cuento de hadas para que nos dijeran que sí, más allá de todas las garantías que ya les habíamos facilitado. En una ocasión llegué a decir que había aprendido a montar en bicicleta en el parque que estaba enfrente de ese piso", aunque finalmente no fueron seleccionados.

Para finalizar su relato, Yago manda un mensaje a todas las personas que se encuentran atravesando estos procesos: "Les recomiendo mucha paciencia. Además, a veces hay anuncios engañosos, porque los pisos no son como dicen. Yo he visto en ocasiones en la descripción eso de "piso con encanto", pues ya diré yo si tiene encanto o no. Que no desesperen, vale más la pena ver cinco pisos que veinte", concluye.